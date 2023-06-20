Например, трогательная комедия "Романтики 303" предлагает зрителю оригинальное путешествие двух молодых людей, а в комедии "Любовь – лучшее лекарство" иронически обыгрывается тема странностей. Хорошего просмотра!

Смотрите также 5 новых фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть на Netflix на этой неделе

3 небанальных фильма для тех, кто терпеть не может мелодрамы

"Смерть на похоронах", 2007 год

Рейтинг IMDb: 7,3

"Смерть на похоронах" – это комедийный фильм, американский римейк британского оригинала, рассказывающий о семейных тайнах, почти испортивших похоронную церемонию. Манерная английская семья объединяется, чтобы глубоко оплакать своего покойного родственника. С полной искренней грустью по погибшему обладателю хрустальной, как они считают, душе, члены этой благородной семьи оказываются достаточно смущены, когда узнают об эскападах, совершавших их дядюшку при жизни. Шантажист, раскрывающий все эти комические истории, не намерен молчать. Он соглашается помочь сохранить репутацию аристократов, но за небольшую, по его словам, сумму с большим количеством нулей.

"Смерть на похоронах": смотрите трейлер

"Всегда говори "Да", 2008 год

Рейтинг IMDb: 6,8

Американо-британский романтический комедийный фильм 2008 года с Джимом Керри, по одноименному роману британского писателя Дэнни Уоллеса. По сюжету, застенчивый Карл Аллен должен внести изменения в свою жизнь, используя простой метод: отвечать "да" на любые вопросы, поскольку раньше он почти всегда говорил "нет". Это решение приводит к реальным положительным изменениям в его жизни, но вместе с ними приходят новые опасности.

"Всегда говори "Да": смотрите трейлер

"Романтики 303", 2018 год

Рейтинг IMDb: 7,5

В центре внимания – молодая пара студентов: Джул плохо сдает экзамен по биохимии, тогда как Ян неуклонно устаивает по своим убеждениям в политологии. Отчаявшиеся университетом, они решают покинуть Берлин и отправиться в незабываемое путешествие через Европу. Простое совместное путешествие быстро превращается в нечто гораздо глубже, помогая молодым людям лучше раскрыть друг другу свою сущность и понять разные аспекты своих личностей. Это путешествие помогает им открыть себя, раскрыть свои характеры и понять подлинное значение любви.

"Романтики 303": смотрите трейлер