В подборке 24 Канала читайте об разными по настроению, жанрах и сюжетах сериалов, заслуживающих вашего внимания. Хорошего просмотра!
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Сериалы 2023 года, которые уже вышли онлайн
"Любовь и смерть"
Рейтинг IMDb: 7,5
У Кенди Монтгомери и Бетти Гор много общего: они обе являются членами церковного хора, их дочери – лучшие подруги, а мужчины успешно работают в Кремниевой долине. Но за картинкой идеальной жизни скрываются страшные тайны, и вскоре одна из них окажется в руках убийцы.
"Любовь и смерть": смотрите трейлер
"Тайна бункера"
Рейтинг IMDb: 8,1
В катастрофическом будущем тысячи людей обнаружили убежище в большом подземном бункере. Однако, когда шериф местности нарушает фундаментальное правило, а жители бункера начинают умирать в необычных обстоятельствах, инженер Джулиет решает раскрыть потрясающие тайны, чтобы узнать правду об истинных намерениях этого закрытого помещения.
"Тайна бункера": смотрите трейлер
"И мертвые пойдут: Мертвый город"
Рейтинг IMDb: 8,3
Сериал рассказывает о путешествии постапокалиптическим Мангеттеном Мэгги и Ниган в поисках похищенного сына Мэгги Гершела. В то же время город превратился в разрушенную территорию, заполненную мертвыми и живыми жителями, создавшими свой собственный мир в сердце Нью-Йорка, где правят анархия, опасность, красота и ужас.
"И мертвые пойдут: Мертвый город": смотрите трейлер
"Арнольд"
Рейтинг IMDb: 8,2
Этот откровенный документальный сериал повествует о жизни и карьере Арнольда Шварценеггера со всей его многогранностью: от первоклассного бодибилдера до неизменной голливудской звезды и политика.
"Арнольд": смотрите трейлер
"Маленький огонек"
Рейтинг IMDb: 8,5
В сериале рассказывают удивительную историю голландки Мип Гис, которая, рискуя жизнью, скрывала семью Анны Франк от нацистов в течение двух лет во время Второй мировой войны.
"Маленький огонек": смотрите трейлер