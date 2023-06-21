В подборке 24 Канала читайте об разными по настроению, жанрах и сюжетах сериалов, заслуживающих вашего внимания. Хорошего просмотра!

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Сериалы 2023 года, которые уже вышли онлайн

"Любовь и смерть"

Рейтинг IMDb: 7,5

У Кенди Монтгомери и Бетти Гор много общего: они обе являются членами церковного хора, их дочери – лучшие подруги, а мужчины успешно работают в Кремниевой долине. Но за картинкой идеальной жизни скрываются страшные тайны, и вскоре одна из них окажется в руках убийцы.

"Любовь и смерть": смотрите трейлер

"Тайна бункера"

​ Рейтинг IMDb: 8,1

В катастрофическом будущем тысячи людей обнаружили убежище в большом подземном бункере. Однако, когда шериф местности нарушает фундаментальное правило, а жители бункера начинают умирать в необычных обстоятельствах, инженер Джулиет решает раскрыть потрясающие тайны, чтобы узнать правду об истинных намерениях этого закрытого помещения.

"Тайна бункера": смотрите трейлер

"И мертвые пойдут: Мертвый город"

​ Рейтинг IMDb: 8,3

Сериал рассказывает о путешествии постапокалиптическим Мангеттеном Мэгги и Ниган в поисках похищенного сына Мэгги Гершела. В то же время город превратился в разрушенную территорию, заполненную мертвыми и живыми жителями, создавшими свой собственный мир в сердце Нью-Йорка, где правят анархия, опасность, красота и ужас.

"И мертвые пойдут: Мертвый город": смотрите трейлер

"Арнольд"

​ Рейтинг IMDb: 8,2

Этот откровенный документальный сериал повествует о жизни и карьере Арнольда Шварценеггера со всей его многогранностью: от первоклассного бодибилдера до неизменной голливудской звезды и политика.

"Арнольд": смотрите трейлер

"Маленький огонек"

​ Рейтинг IMDb: 8,5

В сериале рассказывают удивительную историю голландки Мип Гис, которая, рискуя жизнью, скрывала семью Анны Франк от нацистов в течение двух лет во время Второй мировой войны.

"Маленький огонек": смотрите трейлер