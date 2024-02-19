Известный актер шокировал, как его унижали в московском театре из-за украинского гражданства

После начала большой войны Александр Третьяченко вообще не рассматривал возможности вернуться к актерской карьере. Сейчас же он присоединился к развитию нового этапа украинского кино и сериального производства, поскольку много лет назад отказался от возможности строить карьеру в России.

Эта история развернулась в 80-х годах, когда Третьяченко пригласили на прослушивание в один из московских театров. Однако, на прослушивании актер столкнулся с серьезными унижениями.

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Третьяченко пригласили на прослушивание в один из московских театров

В самом начале карьеры актера в 80-х годах, после окончания учебы в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого, его пригласили на прослушивание в Москву в Театр имени Табакова.

Мой одноклассник подрабатывал в московском театре и дружил с Табаковым, которому тогда нужен был актер на роль. Друг меня ему и порекомендовал. На моем прослушивании был не сам Табаков, а другой преподаватель. Он сказал: "Сразу чувствуется этот хохляцкий акцент",

– вспомнил актер в интервью 1+1.

В тот же период Александр познакомился с киевским режиссером Виталием Семенцовым, который предложил ему главную роль в одном из его спектаклей. Предложение Виталия заинтересовало Александра больше, чем возможность играть в театре Табакова.

Решил, что лучше останусь здесь, где не буду чувствовать этого пренебрежительного отношения. Мы за две недели поставили спектакль, который показывали в Октябрьском дворце в голубом зале – это был триумф,

– поделился воспоминаниями актер.

Новый украинский сериал с Третьяченко

Уже сегодня, 19 февраля, в 20:30 на "1+1 Украина" состоится премьера сериала "Цена побега", в котором много молодых и уже опытных актеров приняли участие. Александр Третьяченко исполнил роль дедушки главной героини Марты.

"Цена побега": смотрите онлайн трейлер сериала