Ця історія розгорнулася в 80-х роках, коли Третьяченка запросили на прослуховування до одного з московських театрів. Проте, на прослуховуванні актор стикнувся з серйозними приниженнями.

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Третьяченка запросили на прослуховування до одного з московських театрів

На самому початку кар'єри актора в 80-х роках, після закінчення навчання в КНУТКіТ імені Карпенка-Карого, його запросили на прослуховування в Москву в Театр імені Табакова.

Мій однокласник підпрацьовував у московському театрі та товаришував з Табаковим, якому тоді потрібен був актор на роль. Друг мене йому і порекомендував. На моєму прослуховуванні був не сам Табаков, а інший викладач. Він сказав: "Одразу відчувається цей хохляцький акцент",

– пригадав актор в інтерв'ю 1+1.

У той самий період Олександр познайомився з київським режисером Віталієм Семенцовим, який запропонував йому головну роль в одній з його вистав. Пропозиція Віталія зацікавила Олександра більше, ніж можливість грати в театрі Табакова.

Вирішив, що краще залишуся тут, де не відчуватиму цього зверхнього ставлення. Ми за два тижні поставили виставу, яку показували в Жовтневому палаці у голубій залі – це був тріумф,

– поділився спогадами актор.

Новий український серіал з Третьяченком

Вже сьогодні, 19 лютого, о 20:30 на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра серіалу "Ціна втечі", у якому багато молодих та вже досвідчених акторів взяли участь. Олександр Третьяченко виконав роль дідуся головної героїні Марти.

"Ціна втечі": дивіться онлайн трейлер серіалу