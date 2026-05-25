Для меня это большая честь, – Алексей Гнатковский удивил малоизвестным фактом о себе

Алексей Гнатковский является одним из ведущих украинских актеров, спектакли с его участием постоянно собирают полные залы зрителей в разных уголках не только Украины, но и мира. Однако не все знают интересный факт из жизни Гнатковского.

Поэтому актер Франковского драмтеатра в свежем выпуске "еПитання на Новом" рассказал, где франковцы ежедневно слышат его голос, пишет 24 Канал.

Где в Ивано-Франковске можно услышать голос Гнатковского?

Часто мы слышим голоса популярных актеров там, где даже не задумываемся, что звучат именно они. Актеры в студии дубляжа могут настолько адаптироваться к своему герою, меняя тембр, темп и манеру, что иногда узнать их можно только после того, как погуглить. И тогда слышатся знакомые ноты в речи. Алексей Гнатковский, актер Франковского драмтеатра, стал голосом троллейбусов, трамваев и другого городского транспорта родного Ивано-Франковска.

Да, это правда, я – голос коммунального транспорта Ивано-Франковска. Но говорю не просто "Двери закрываются", а театрально объявляю: "Дамы и господа, третий звонок, двери закрываются". Нет, шучу. На самом деле для меня это большая честь. Потому что это мой Франковск, мой город, который люблю. И это люди, которых я люблю! Они слышат мой голос каждый день. Надеюсь, не проклинают за это (смеется – 24 Канал). Потому что всякое настроение может быть,

– говорит Алексей.

А вот о скидках на проезд, как льготу для голоса городского транспорта, Алексей не задумывался. Хотя после нашего разговора об этом в шутку задумался.

Имеет ли Алексей Гнатковский бронирование?

Недавно актер рассказывал, имеет ли бронирование от мобилизации. Гнатковский признался, что получил бронирование благодаря работе во Франковском драмтеатре. Однако для него это не привилегия, а большая ответственность.

Алексей убежден: поскольку он не на фронте, то должен работать так, чтобы его бронирование было полезно нашим защитникам. Поэтому он постоянно приобщается к благотворительным сборам, событий, гастролирует по Украине и миру, чтобы собрать средства на нужды военных.