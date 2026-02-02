Думал стать президентом, – Алексей Гнатковский откровенно рассказал о мечтах к актерству
- Алексей Гнатковский сначала планировал карьеру в политике, учился на политолога и думал стать президентом.
- Гнатковский является ведущим актером Ивано-Франковского драмтеатра, известен ролями в сериалах, фильмах и спектаклях, а также активной гражданской позицией.
Украинский актер Алексей Гнатковский известен зрителям благодаря топовым ролям во Франковском драмтеатре, а также в фильме "Довбуш" и украинском сериале "Кофе с кардамоном. Сила земли". Однако, что интересно, карьера этого артиста могла сложиться совсем иначе.
Алексей Гнатковский ошеломил новостью о том, что мог бы стать политиком. Об этом актер рассказал в интервью для ТСН.
Как Алексей Гнатковский думал о политической карьере?
Алексей Гнатковский признался, что до начала своей актерской карьеры задумывался над политикой. В частности, актер учился на политолога и планировал развиваться в этой сфере.
Я даже не думал о театре. Я думал стать президентом! Но дело в том, что играть президента и быть президентом – это совсем разные вещи,
– отметил актер.
Интервью Алексея Гнатковского: смотрите видео онлайн
Однако один неожиданный случай изменил его жизнь навсегда: друг пригласил его в коллектив, который занимался народными танцами. Там харизму Алексея Гнатковского сразу заметили режиссеры и начали способствовать его развитию в творческом направлении.
Впоследствии актер пошел получать профессиональное актерское образование и считает, что обучение сегодня является сверхважным.
Кто такой Алексей Гнатковский?
- Алексей Гнатковский – украинский актер театра и кино.
- Прежде всего стоит отметить, что он является одним из ведущих актеров Ивано-Франковского драмтеатра.
- Алексей Гнатковский начал актерскую карьеру в Ивано-Франковском драмтеатре сразу после обучения в Институте искусств Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.
- Гнатковский уже завоевал большую народную любовь. Он сыграл в сериале "Кофе с кардамоном. Сила земли", а также стал лицом многих спектаклей, которые собирают полные залы по всей Украине, в частности: "Коляда да и плес", "Гуцульская свадьба", "Гуцулка Ксения", "Кайдашева семья" и многие другие.
- Алексей Гнатковский был ведущим украинской адаптации реалити-шоу "Предатели", а также в 2023 году стал диктором Всеукраинского радиодиктанта национального единства.
- Кроме того, Гнатковский известен своей четкой проукраинской гражданской позицией.