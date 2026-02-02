Думал стать президентом, – Алексей Гнатковский откровенно рассказал о мечтах к актерству

Украинский актер Алексей Гнатковский известен зрителям благодаря топовым ролям во Франковском драмтеатре, а также в фильме "Довбуш" и украинском сериале "Кофе с кардамоном. Сила земли". Однако, что интересно, карьера этого артиста могла сложиться совсем иначе.

Алексей Гнатковский ошеломил новостью о том, что мог бы стать политиком. Об этом актер рассказал в интервью для ТСН.

Как Алексей Гнатковский думал о политической карьере?

Алексей Гнатковский признался, что до начала своей актерской карьеры задумывался над политикой. В частности, актер учился на политолога и планировал развиваться в этой сфере.

Я даже не думал о театре. Я думал стать президентом! Но дело в том, что играть президента и быть президентом – это совсем разные вещи,

– отметил актер.

Однако один неожиданный случай изменил его жизнь навсегда: друг пригласил его в коллектив, который занимался народными танцами. Там харизму Алексея Гнатковского сразу заметили режиссеры и начали способствовать его развитию в творческом направлении.

Впоследствии актер пошел получать профессиональное актерское образование и считает, что обучение сегодня является сверхважным.

Кто такой Алексей Гнатковский?