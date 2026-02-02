Думав стати президентом, – Олексій Гнатковський відверто розповів про мрії до акторства
- Олексій Гнатковський спочатку планував кар'єру в політиці, навчався на політолога і думав стати президентом.
- Гнатковський є провідним актором Івано-Франківського драмтеатру, відомий ролями в серіалах, фільмах та виставах, а також активною громадянською позицією.
Український актор Олексій Гнатковський відомий глядачам завдяки топовим ролям у Франківському драмтеатрі, а також у фільмі "Довбуш" та українському серіалі "Кава з кардамоном. Сила землі". Однак, що цікаво, кар'єра цього артиста могла скластися зовсім інакше.
Олексій Гнатковський приголомшив новиною про те, що міг би стати політиком. Про це актор розповів в інтерв'ю для ТСН.
Як Олексій Гнатковський думав про політичну кар'єру?
Олексій Гнатковський зізнався, що до початку своєї акторської кар'єри замислювався над політикою. Зокрема, актор навчався на політолога та планував розвиватися у цій сфері.
Я навіть не думав про театр. Я думав стати президентом! Але річ у тому, що грати президента і бути президентом – це зовсім різні речі,
– зазначив актор.
Інтерв'ю Олексія Гнатковського: дивіться відео онлайн
Однак один несподіваний випадок змінив його життя назавжди: друг запросив його в колектив, який займався народними танцями. Там харизму Олексія Гнатковського одразу помітили режисери й почали сприяти його розвитку у творчому напрямку.
Згодом актор пішов здобувати професійну акторську освіту й вважає, що навчання сьогодні є надважливим.
Хто такий Олексій Гнатковський?
- Олексій Гнатковський – український актор театру та кіно.
- Перш за все варто зазначити, що він є одним із провідних акторів Івано-Франківського драмтеатру.
- Олексій Гнатковський розпочав акторську кар'єру в Івано-Франківському драмтеатрі одразу після навчання в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
- Гнатковський уже здобув велику народну любов. Він зіграв у серіалі "Кава з кардамоном. Сила землі", а також став обличчям багатьох вистав, які збирають повні зали по всій Україні, зокрема: "Коляда та й плєс", "Гуцульське весілє", "Гуцулка Ксеня", "Кайдашеве сім'я" та чимало інших.
- Олексій Гнатковський був ведучим української адаптації реаліті-шоу "Зрадники", а також у 2023 році став диктором Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.
- Крім того, Гнатковський відомий своєю чіткою проукраїнською громадянською позицією.