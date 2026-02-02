Олексій Гнатковський приголомшив новиною про те, що міг би стати політиком. Про це актор розповів в інтерв'ю для ТСН.

Як Олексій Гнатковський думав про політичну кар'єру?

Олексій Гнатковський зізнався, що до початку своєї акторської кар'єри замислювався над політикою. Зокрема, актор навчався на політолога та планував розвиватися у цій сфері.

Я навіть не думав про театр. Я думав стати президентом! Але річ у тому, що грати президента і бути президентом – це зовсім різні речі,

– зазначив актор.

Інтерв'ю Олексія Гнатковського: дивіться відео онлайн

Однак один несподіваний випадок змінив його життя назавжди: друг запросив його в колектив, який займався народними танцями. Там харизму Олексія Гнатковського одразу помітили режисери й почали сприяти його розвитку у творчому напрямку.

Згодом актор пішов здобувати професійну акторську освіту й вважає, що навчання сьогодні є надважливим.

Хто такий Олексій Гнатковський?