Одним із найяскравіших прем'єр останнього часу став четвертий сезон "Бріджертонів". У матеріалі 24 Каналу зазначено, що навіть інші популярні серіали на Netflix не викликали такого великого галасу.

Які серіали на Netflix наробили неабиякого галасу?

"Його і її"

Одним із найпопулярніших серіалів на стримінговій платформі Netflix, про який говорять усі соцмережі, є мінісеріал "Його та її". Стрічка налічує шість епізодів і розповідає про детектива та журналістку, які прагнуть розкрити вбивство. Цікаво, що вони колишні подружжя і підозрюють одне одного у скоєнні цього злочину.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

У тіктоці можна знайти чимало відгуків про серіал, а також публікації Threads. Тож, якщо ви досі його не бачили, вам точно варто звернути увагу.

"Дивні дива"

Одним із найпопулярніших серіалів на Netflix є стрічка "Дивні дива". Нещодавно відбулася прем'єра фінального сезону, який підірвав соцмережі, а стримінгова платформа Netflix буквально "злетіла" від кількості користувачів, які одночасно зайшли на сервіс.

"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви досі не бачили цю стрічку, вам пощастило, адже попереду чекає чимало епізодів, наповнених атмосферою, пригодами, жахами та детективними сюжетними лініями.

"Емілі в Парижі"

Ще одним улюбленим серіалом на Netflix є стрічка "Емілі в Парижі". Це американський комедійно-драматичний серіал про молоду американку Емілі, яка приїжджає до Парижа та стикається з численними випробуваннями в кар'єрі, особистому житті й дружбі.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Нещодавно відбулася прем'єра п'ятого сезону, яку активно обговорювали в мережі та переглядали на Netflix.