"Мне стыдно сниматься в таком": Алексей Гнатковский резко высказался об украинских фильмах

Алексей Гнатковский мог бы сниматься гораздо чаще, но, похоже, количество ролей его волнует меньше, чем их качество. Актер признался, что регулярно получает предложения от кино и сериалов, однако часть из них отклоняет почти без раздумий.

В интервью РБК-Украина актер признался, что иногда отказывается от съемок просто потому, что считает проект настолько пустым, что ему буквально было бы стыдно там появиться.

"Мне аж стыдно в этом сниматься"

По словам Гнатковского, проблема не в недостатке предложений. Наоборот – они поступают, но далеко не все ему подходит. Актер объяснил, что часть проектов не совпадает с его ценностями, часть кажется слишком слабой, а иногда он просто выбирает театр.

"Какое-то такое пустое, что мне аж стыдно в этом сниматься!" – сказал он.

Деньги не убеждают

Гнатковский также прямо заявил, что не обязан соглашаться на любую роль ради заработка. Он понимает актеров, которые берутся за разные проекты, потому что им нужно жить и содержать семью. Но в своем случае он может позволить себе отказаться.

Актер называет репутацию кредитом доверия и не хочет тратить ее на проекты, за которые потом придется краснеть.

Репутация – это кредит доверия. Имя дороже денег. Достоинство важнее, – подчеркнул Гнатковский.

Почему его так мало в кино

Именно поэтому экранных ролей у Гнатковского не так много. Он снимался в "Довбуше", "Кофе с кардамоном", а также стал ведущим шоу "Предатели".

Но театр для него до сих пор важнее. Даже если кинопроект нравится, он может отказаться из-за спектакля.

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