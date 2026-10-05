В інтерв’ю РБК-Україна актор зізнався, що іноді відмовляється від зйомок просто тому, що вважає проєкт настільки порожнім, що йому буквально соромно було б там з’явитися.

"Мені аж соромно в тому зніматися"

За словами Гнатковського, проблема не в нестачі пропозицій. Навпаки – вони надходять, але далеко не все йому підходить. Актор пояснив, що частина проєктів не збігається з його цінностями, частина здається надто слабкою, а іноді він просто обирає театр.

Якесь таке пусте, що мені аж соромно в тому зніматися! – сказав він.

Гроші не переконують

Гнатковський також прямо сказав, що не мусить погоджуватися на будь-яку роль заради заробітку. Він розуміє акторів, які беруться за різні проєкти, бо їм потрібно жити й утримувати родину. Але у своєму випадку може дозволити собі відмовитися.

Актор називає репутацію кредитом довіри й не хоче витрачати її на проєкти, за які потім доведеться червоніти.

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Репутація – це кредит довіри. Ім’я дорожче за гроші. Гідність важливіша, – наголосив Гнатковський.

Чому його так мало в кіно

Саме тому екранних ролей у Гнатковського не так багато. Він знімався у "Довбуші", "Каві з кардамоном", а також став ведучим шоу "Зрадники".

Але театр для нього досі важливіший. Навіть якщо кінопроєкт подобається, він може відмовитися через виставу.

Також раніше ми розповідали, чому актор майже не показує свою родину.



