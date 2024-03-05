Средства, которые выделяются на подобное кино, по его мнению, лучше использовать для нужд армии, чем для распространения российских нарративов. Читайте, что еще сказал Алексей Гнатковский.

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Алексей Гнатковский высказался о "низкосортном" кино: что сказал актер

Актер вспомнил петицию, которую ему пришлось насильно подписать. Все ради того, чтобы не позорить украинскую культуру через "низкосортное" кино. Суть документа заключалась в том, чтобы направить все выделенные средства на поддержку Вооруженных Сил Украины, а не на съемки.

Я тоже ее (петицию – Кино 24) подпишу. Потому что, то, на что выделяют сейчас средства, с точки зрения кино – это позор. У нас война в стране, мы должны снимать хорошие, качественные вещи. Но здесь уже большая политика, это уже даже не о кино и искусстве. Это уже про политику. Об узурпации,

– подчеркнул Алексей.

Интервью Алексея Гнатковского: смотрите видео

Актер определил два условия, при которых он будет продолжать свою кинокарьеру: в фильмах высокого уровня или с хорошей выплатой гонорара. Однако Гнатковский принципиально отметил, что не будет сниматься в кино, где украинцев показывают, как дураков.

Я не говорил, что не буду сниматься в кино. Я говорил, что буду сниматься или в профессиональных проектах с точки зрения профессии, искусства и высокого уровня, или если это хорошие деньги, потому что это моя профессия, я этим зарабатываю на жизнь. Но я не буду сниматься в том, где украинцев показывают дебилами, идиотами и там, где неполноценность, – это для меня важно,

– объяснил актер.

Алексей Гнатковский говорит, что сегодня мы воюем с врагом, который имеет оружие в руках, но стоит помнить, что Россия напала на нас ни танками, ни ракетами. Сначала бил русский язык, русская культура, российские нарративы, а теперь, как следствие, бомбы, обстрелы и убийства. Поэтому стоит держать украинскую культуру, но делать это качественно.

Алексей Гнатковский стал секс-символом этого года: что известно

Недавно актер Алексей Гнатковский получил награду "Золотой лифон". Победителя определяли через онлайн-голосование среди самых выдающихся культурных фигур Украины за этот год. Организаторы премии "Золотой лифон" объяснили его победу, отметив харизму и внутреннюю силу Алексея.

Кроме того, принципиальность и позиция Гнатковского, касающиеся качества украинской культуры, привлекают внимание каждого сознательного украинца. Поэтому неудивительно, что именно его выбрали лучшим в этом году.