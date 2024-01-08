Не спекулируйте, – звезда "Довбуша" Гнатковский осудил тех, кто критикует военных за русский

Украинский артист театра и кино Алексей Гнатковский известен своим участием в культовом украинском фильме "Довбуш". Актер выразил свое возмущение по поводу граждан, критикующих военных за использование русского языка в общении.

Алексей объяснил, почему сейчас не время требовать от стоящих на фронте защитников требовать разговаривать на украинском. Читайте, что сказал Гнатковский, и почему так считает.

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Алексей Гнатковский осудил украинцев, критикующих русскоязычных военных

Несмотря на то, что Алексей Гнатковский производит впечатление очень радикального украинца, актер считает, что сегодня совершенно не время осуждать военных, которые до сих пор не перешли на украинский язык.

Актер порекомендовал гражданским лицам, выражающим такую критику, обменяться местами с военными, чтобы самостоятельно почувствовать, насколько тяжело происходят фундаментальные изменения в экстремальных условиях.

На передовой, по мнению звезды "Довбуша", актуальнее не языковой вопрос, а владение навыками использования оружия.

Военные должны заниматься своим делом. Не будем спекулировать на теме военных, я уже об этом говорил. Не опрокидываем им свои еще проблемы. Если он сражается на фронте, он делает фантастические вещи. Не нужно его еще загружать языковым вопросом,

– высказался Гнатковский.

Впрочем, Алексей увлекается гражданскими украинцами, сознательно перешедшими на украинский язык, особенно если учитывать, что для них в "агрессивной" среде, где все окружающие общаются на враге, сегодня адаптироваться сложнее.

Актер предложил всем гражданским, требующим от воинов "учить язык" на фронте, самим заменить их и предоставить героям возможность делать это без угроз шаров и взрывов поблизости.

Интервью Алексея Гнатковского: смотрите видео

Алексей Гнатковский осуждал русскоязычных детей

Ранее актер выразил свою обеспокоенность по языковому вопросу, поскольку считает его показателем национального сознания. Алексей заявил претензии к родителям, которые не пытаются прививать своим детям навыки говорить по-украински в быту.

Меня курит, когда маленькие дети у нас в стране говорят по-русски. И это не детей вина, это вина родителей,

– поделился Гнатковский.