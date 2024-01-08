Олексій пояснив, чому зараз не на часі вимагати від захисників, які стоять на фронті, вимагати розмовляти українською. Читайте, що сказав Гнатковський і чому так вважає.

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Олексій Гнатковський засудив українців, які критикують російськомовних військових

Попри те, що Олексій Гнатковський справляє враження дуже радикального українця, актор вважає, що сьогодні абсолютно не на часі засуджувати військових, які досі не перейшли на українську мову.

Актор порекомендував цивільним особам, які висловлюють таку критику, обмінятися місцями з військовими, щоб самостійно відчути, наскільки важко відбуваються фундаментальні зміни в екстремальних умовах.

На передовій, на думку зірки "Довбуша", актуальнішим є не мовне питання, а володіння навичками використання зброї.

Військові мають займатися своєю справою. Не спекулюймо на темі військових, я вже про це говорив. Не перекидаємо їм свої ще проблеми. Якщо він воює на фронті, він робить фантастичні речі. Не потрібно його ще завантажуважувати мовним питанням,

– висловився Гнатковський.

Утім, Олексій захоплюється цивільними українцями, які свідомо перейшли на українську мову, особливо якщо враховувати, що для них у "агресивному" середовищі, де всі оточуючі спілкуються мовою ворога, сьогодні адаптуватися складніше.

Актор запропонував усім цивільним, які вимагають від воїнів "вчити мову" на фронті, самим замінити їх та надати героям можливість робити це без загрози куль та вибухів поблизу.

Інтерв'ю Олексія Гнатковського: дивіться відео

Олексій Гнатковський засуджував російськомовних дітей

Раніше актор висловив своє занепокоєння щодо мовного питання, оскільки вважає його показником національної свідомості. Олексій заявив претензії до батьків, які не намагаються прищеплювати своїм дітям навички говорити українською в побуті.

Мене курвить, коли маленькі діти у нас в країні говорять російською мовою. І це не дітей провина, це провина батьків,

– поділився Гнатковський.