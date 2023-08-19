Алексей Хильский погиб во время выполнения боевого задания. Об этом вечером 18 августа сообщила супруга Героя.

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В первые дни полномасштабной войны стал на защиту Украины

Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Погиб при выполнении боевого задания. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался, он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин,

– написала Надежда Хильская.

СМИ отмечают, что украинский актер проходил службу в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ в должности главного сержанта взвода разведроты.

Он участвовал в наступлении в Херсонской области. Кроме того, защищал Бахмут и Соледар. На фронте дважды получал ранения. Однако каждый раз, немного подлечившись, Хильский возвращался на поле боя.

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Справка. Алексей Хильский родился 14 ноября 1987 года в Каменском. Сыграл в таких картинах, как: "На твоей стороне", "Наседка", "Крепостная", "Врач Ковальчук", "Опер по вызову", "Загадка для Анны", "Нюхач" и другие. В первые дни полномасштабной войны актер встал на защиту Украины.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким Алексея Хильсого. Вечная память и слава Герою!