Олексій Хільський загинув під час виконання бойового завдання. Про це ввечері 18 серпня повідомила дружина Героя.

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У перші дні повномасштабної війни став на захист України

Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим з усіх кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався він робив з пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя! Я кохаю тебе, мій воїне,

– написала Надія Хільська.

ЗМІ зазначають, що український актор проходив службу в 46-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ на посаді головного сержанта взводу розвідроти.

Він брав участь у наступі на Херсонщині. Окрім того, боронив Бахмут і Соледар. На фронті двічі отримував поранення. Однак, щоразу, трохи підлікувавшись, Хільський повертався на поле бою.

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Довідка. Олексій Хільський народився 14 листопада 1987 року в Кам'янському. Зіграв у таких картинах, як: "На твоєму боці", "Квочка", "Кріпосна", "Лікар Ковальчук", "Опер за викликом", "Загадка для Анни", "Нюхач" та інші. У перші дні повномасштабної війни актор став на захист України.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким Олексія Хільсого. Вічна пам'ять і слава Герою!