16-летний Александр, по словам Нагрудного, уже прошел комиссию в военкомате. А младший сын актера родился в феврале 2024 года. Алексей откровенно признался, почему до сих пор не на фронте.

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Алексей Нагрудный ответил, почему до сих пор не на фронте

По словам актера, он не скрывается от своего долга. Нагрудный признается, не имеет никакого военного образования, однако готов учиться и идти воевать, когда придет его очередь.

Я здесь, никуда не поехал, не сбежал. Если придет моя очередь, я готов собрать вещи, три месяца получать военную профессию, которой не имею. Я, наверное, сейчас жалею об этом. Но учитывая опыт съемок в сериале "Женский доктор" кого-то зашить я точно сумею. Я пойду защищать свою землю, сейчас я воспитываю сына, который только родился, ему месяц,

– ответил Алексей.

Интервью Алексея Нагрудного: смотрите видео

Актер заявил, что он готов защищать Украину с оружием в руках, когда это будет необходимо. Нагрудный считает, что он сможет получить навыки стрельбы и надеется, что в случае необходимости станет полезным.

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