Звезда "Женского доктора" во второй раз стал отцом: первое фото новорожденного малыша

Алексей Нагрудный, известный украинский актер и звезда сериала "Женский доктор. Новая жизнь", который сыграл роль Юрия Сердюка, стал отцом во второй раз.

Актер стал отцом уже во второй раз. Узнайте, кто родился у пары и как родители назовут ребенка.

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Алексей Нагрудный во второй раз стал отцом

У звезды родился второй сын, которого назвали Евгением. Радостной новостью поделилась жена актера, кастинг-директор Светлана Горошкова.

Светлана также опубликовала фотографию своего мужа с новорожденным сыном Евгением в палате. На снимке знаменитость нежно прижимает малыша к себе и улыбается. Горошкова рожала в одном из киевских родильных центров. По словам Светланы, роды прошли прекрасно, а рядом всегда был любимый, который во всем помогал.

Алексей Нагрудный – врач-акушер из сериала "Женский доктор. Новая жизнь"

Алексею Нагрудному не впервые было испытывать на себе эмоции рождения ребенка и родов. И не только потому, что он уже имеет ребенка, а и из-за съемок в сериале "Женский врач. Новая жизнь". В ленте Алексей сыграл роль Юрия Сердюка. Это частично отрицательный персонаж, который думает только о собственном эго и выгоду, впрочем, обстоятельства жизни в киноистории влияют на его героя так, что в конце сезона он меняется к лучшему.

Украинские зрители с нетерпением ожидают продолжения любимой истории. Поэтому, надеемся, что кинотворцы порадуют зрителей вторым сезоном совсем скоро.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала