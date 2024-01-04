Похоже, станет папой: Суровцев заинтриговал новостями после нескольких месяцев супружеской жизни

В сентябре актер Алексей Суровцев вторично женился на своей любимой Ксении. Еще недавно в интервью актер признавался, что уже готов к ребенку, однако делился, что на тот момент они с женой работали над пополнением.

А уже сейчас, похоже, Алексей готовится стать отцом. Такие предположения у подписчиков появились после комментария Суровцева под публикацией Алексея Тригубенко, где тот рядом со своим сыном.

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Алексей Суровцев намекнул, что станет отцом

Бизнесмен и блогер Алексей Тригубенко поделился своим мнением относительно отцовства на своей странице в инстаграме. Известно, что он стал отцом впервые в июле этого года. В своем блоге мужчина опубликовал видео, где рассказал, что до сих пор не может поверить, что стал отцом и имеет ребенка.

"Как быстро вы привыкли к тому, что вы родители? Потому что я до сих пор в шоке", – написал он.

Суровцев выразил свою реакцию на пост Тригубенко и сделал намек на возможное отцовство:

"С грядущим! У меня еще впереди это время привыкания", – написал актер.

Алексей ответил: "Ты станешь папой? Поздравляю, друг". Однако актер еще не дал однозначного ответа на этот вопрос.



Публикация Алексея Тригубенко / Скриншот

В сентябре актер Алексей Суровцев вторично женился

В сентябре актер Алексей Суровцев снова вступил в брак со своей любимой, Ксенией. Пара раньше была замужем, но развелась несколько лет назад. Недавно они решили возобновить свои отношения и снова узаконить их. Спустя несколько месяцев Алексей намекнул на возможное пополнение в их семье.

Интересно, что ранее Суровцев утверждал, что есть как упорный поклонник чайлд-фри (Принципиальное нежелание иметь детей – 24 Канал). В прошлом он отмечал, что "любит животных и пока не готов к детям в своей жизни". Однако пока кажется, что его взгляды на этот вопрос претерпели изменения.