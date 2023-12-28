Для того чтобы у вас была мотивация работать над собой, 24 Канал совместно с партнером Favbet подготовил список фильмов, которые заставят поверить в свои силы и изменить жизнь к лучшему.

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"Скафандр и бабочка"

Рейтинг IMDb: 8.0

Год: 2007

Страна: Франция, США

Жанр: драма, биография

Биографический фильм о Жане-Доминике Бобе, основателе журнала Elle, рассказывает о тяжелом жизненном повороте. В 43 года мужчина перенес инсульт. Придя в себя, он понимает, что он полностью парализован и способен двигать только левым глазом.

Вопреки такому бедственному положению, Жан-Доминик находит в себе невероятную внутреннюю силу. Чтобы зафиксировать пережитое, мужчина начинает работу над автобиографической книгой. Именно она стала основой для фильма, внушающего надежду, что безвыходных ситуаций не существует и всегда можно начать все с чистого листа.

"Скафандр и бабочка": смотрите онлайн трейлер фильма

"По половому признаку"

Рейтинг IMDb: 7.1

Год: 2018

Страна: США, Китай, Канада.

Жанр: драма, биография

Гендерное неравенство всегда являлось характерной чертой государственных структур США. Однако молодая женщина Рут Бадер Гинзбург решила изменить ситуацию. Ведь как можно бороться с неравенством на улицах, если оно существует и в законах?

Поэтому Руфь решила стать адвокатом, который поставит этому конец. Выбрав один из самых престижных университетов США – Гарвард, она сталкивалась с отсутствием внимания, оскорблениями и преимуществом всего мужчин. Однако героиня не собиралась сдаваться, она была готова преодолеть трудности, чтобы в будущем изменить ход истории.

"По половому признаку": смотрите онлайн трейлер фильма

"Цветок пустыни"

Рейтинг IMDb: 7.5

Год: 2009

Страна: Франция, Великобритания, Германия, Австрия

Жанр: драма, биография

Автобиографический фильм, снятый по одноименной книге, рассказывающий историю Варис Дири – простой девочки-кочевницы из Сомали.

В 13 лет она убежала от семьи и преодолела немало трудностей, чтобы попасть в Могадишо, а оттуда – отправилась в Лондон.

Через несколько лет имя Варис Дири звучало в мире моды. Девушка достигла удивительных высот, став одной из самых популярных моделей в мире.

"Цветок пустыни": смотрите онлайн трейлер фильма

"Список последних желаний"

Рейтинг IMDb: 7.1

Год: 2018

Страна: США, Китай, Канада

Жанр: драма, биография

В центре событий история двух стариков больных мужчин: доброжелательного автомеханика Картера и владельца больницы, атеиста и бывшего повесы Коула. Картер – образец семьянина, стоящий рядом с Коулом – богатым миллиардером и бездушным эгоистом.

После того как оба получают от врачей непоправимый диагноз, дедушки составляют список неотложных дел, которые им следует выполнить в течение следующих шести месяцев. Эти события ведут к незабываемым приключениям, а результаты их усилий будут служить как своеобразный очерк их жизни перед его завершением.

"Список последних желаний": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ангел-А"

Рейтинг IMDb: 7.6

Год: 2005

Страна: Франция

Жанр: драма, комедия, фэнтези, мелодрама

Почти сказочная история о неудачнике, которому жизнь подарила еще один, последний шанс. Андре – мелкий аферист. За свои 28 лет жизни он ничего не достиг, только нажил себе опасных врагов и огромный долг в десятки тысяч евро разным бандитам по всему Парижу.

В конце концов, он решает покончить со своей жизнью, но внезапно замечает на мосту красивую женщину в черном платье, прыгающую в Сену. Андре спас ее. Теперь эта девушка обещает помочь ему во всем, придумывая невероятные способы заработка и помогая решать проблемы с кредиторами.

Однако Андре настораживается: почему эта замечательная девушка так старается ради него?

"Ангел-А": смотрите онлайн трейлер фильма

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