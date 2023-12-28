Для того, аби у вас була мотивація працювати над собою, 24 Канал спільно з партнером Favbet підготував список фільмів, які змусять повірити у власні сили та змінити життя на краще.

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"Скафандр і метелик"

Рейтинг IMDb: 8.0

Рік: 2007

Країна: Франція, США

Жанр: драма, біографія

Біографічний фільм про Жана-Домініка Боба, засновника журналу Elle, розповідає про важкий життєвий поворот. У 43 роки чоловік переніс інсульт. Прийшовши до тями, він розуміє, що він повністю паралізований й здатний рухати лише лівим оком.

Всупереч такому тяжкому становищу, Жан-Домінік знаходить у собі неймовірну внутрішню силу. Щоб зафіксувати пережите, чоловік розпочинає роботу над автобіографічною книгою. Саме вона стала основою для фільму, який вселяє надію, що безвихідних ситуацій не існує і завжди можна розпочати все з чистого аркуша.

"Скафандр і метелик": дивіться онлайн трейлер фільму

"За статевою ознакою"

Рейтинг IMDb: 7.1

Рік: 2018

Країна: США, Китай, Канада

Жанр: драма, біографія

Гендерна нерівність завжди була характерною рисою державних структур США. Проте молода жінка Рут Бадер Гінзбург вирішила змінити цю ситуацію. Адже як можна боротися з нерівністю на вулицях, якщо вона існує і в законах?

Тому Рут вирішила стати адвокатом, який поставить цьому край. Обравши один із найпрестижніших університетів США – Гарвард, вона стикалася із відсутністю уваги, образами та перевагою всього для чоловіків. Проте героїня не збиралась здаватись, вона була готова подолати труднощі, щоб у майбутньому змінити хід історії.

"За статевою ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Квітка пустелі"

Рейтинг IMDb: 7.5

Рік: 2009

Країна: Франція, Велика Британія, Німеччина, Австрія

Жанр: драма, біографія

Автобіографічний фільм, знятий за однойменною книгою, який розповідає історію Варіс Дірі – простої дівчинки-кочівниці з Сомалі.

У 13 років вона втекла від родини та здолала чимало труднощів, щоб потрапити до Могадішо, а звідти – вирушила до Лондона.

Через кілька років ім'я Варіс Дірі гучно звучало у світі моди. Дівчина досягла дивовижних висот, ставши однією з найпопулярніших моделей у світі.

"Квітка пустелі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Список останніх бажань"

Рейтинг IMDb: 7.1

Рік: 2018

Країна: США, Китай, Канада

Жанр: драма, біографія

У центрі подій історія двох стареньких хворих чоловіків: доброзичливого автомеханіка Картера і власника лікарні, атеїста та колишнього гульвіси Коула. Картер – взірець сім'янина, стоїть поруч із Коулом – багатим мільярдером і бездушним егоїстом.

Після того, як обидва отримують від лікарів непоправний діагноз, дідусі складають список невідкладних справ, які їм треба виконати протягом наступних шести місяців. Ці події ведуть до незабутніх пригод, а результати їхніх зусиль будуть служити як своєрідний нарис їхнього життя перед його завершенням.

"Список останніх бажань": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ангел-А"

Рейтинг IMDb: 7.6

Рік: 2005

Країна: Франція

Жанр: драма, комедія, фентезі, мелодрама

Майже казкова історія про невдаху, якому життя подарувало ще один, останній шанс. Андре – дрібний аферист. За свої 28 років життя він нічого не досягнув, тільки нажив собі небезпечних ворогів і величезний борг в десятки тисяч євро різним бандитам по всьому Парижу.

Врешті, він вирішує покінчити зі своїм життям, але раптово помічає на мосту красиву жінку в чорній сукні, яка стрибає в Сену. Андре врятував її. Тепер ця дівчина обіцяє допомогти йому у всьому, придумуючи неймовірні способи заробітку та допомагаючи розв'язувати проблеми з кредиторами.

Проте Андре насторожується: чому ця чудова дівчина настільки старається заради нього?

"Ангел-А": дивіться онлайн трейлер фільму

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