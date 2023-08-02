Актер Алексей Тритенко из фильма "Мирный-21" получил почетное отличие "За верную службу"

Украинский актер Алексей Тритенко, известный по фильмам "Мирный-21" и "Черный ворон", с самого начала полномасштабного вторжения защищает Украину. На днях военный получил почетное отличие "За верную службу".

Младший сержант Алексей Тритенко родился в Запорожье и уже около полутора лет борется с врагом. 25 февраля он поехал в Ахтем Сеитаблаев в Крымский дом со словами: "Ну что, братец?". Затем ребята отправились на фронт. "Надеюсь, что делаем достаточно для приближения нашей победы", – говорит Тритенко.

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Алексею Тритенко вручили почетное отличие "За верную службу"

Алексея Тритенко наградили медалью Командующего силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины "За верную службу" III степени.

Спасибо командирам за отличие! Служу Украинскому народу. Честь,

– написал он в соцсетях.

Алексею Тритенко вручили почетное отличие "За верную службу" / Фото с инстаграмма актера

В разговоре с 24 Каналом, Алексей Тритенко рассказал, как встретил 24 февраля 2022: "Как и большинство украинцев, я не был готов к тому, что произошло. В 6 утра меня разбудил кум, говорит: "Это война". Я спрашиваю: "Что случилось?". А он: "Бомбят". Тогда я открыл новости, увидел, что началась война. Но не было каких-то особых мыслей. На улице было спокойно. Это меня расслабило".

Алексей Тритенко получил почетное отличие "За верную службу": смотрите видео онлайн