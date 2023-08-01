В сети появилось видео, на котором бойцы с передовой обмениваются своими мнениями по использованию бюджетных средств на создание сериалов и фильмов В своих разговорах они иронически подчеркивают, что они не герои кинолент, а простые люди, ведущие обычную жизнь, передает 24 Канал.

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Военные о съемках фильмов и сериалов за госсредства

Один из военных высказал мнение, что было бы лучше потратить эти средства на закупку новых лопастей, поскольку те, которые сейчас у них есть, уже изношены. Он, очевидно, имел в виду всеобщее обеспечение армии и улучшение условий для выполнения служебных обязанностей.

Я думаю, лучше эти средства выделить на лопаты, мы весь день роем двумя лопатами. Лопать не наши и они скоро сотрутся. Нужны средства на новые лопаты,

– сказал он.

Другой военный поддержал идею о направлении средств на армейское снаряжение и иронически намекнул, что культура – вне политики.

Третий воин шутливо добавил, что ему особенно по душе тот факт, как власти тратят "сказочные деньги" на ремонт улиц в городах. Он, скорее всего, высмеял чрезмерные издержки и возможные коррупционные схемы, связанные с этими проектами.

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