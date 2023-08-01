В сети появилось видео, на котором бойцы с передовой обмениваются своими мнениями по использованию бюджетных средств на создание сериалов и фильмов В своих разговорах они иронически подчеркивают, что они не герои кинолент, а простые люди, ведущие обычную жизнь, передает 24 Канал.
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Военные о съемках фильмов и сериалов за госсредства
Один из военных высказал мнение, что было бы лучше потратить эти средства на закупку новых лопастей, поскольку те, которые сейчас у них есть, уже изношены. Он, очевидно, имел в виду всеобщее обеспечение армии и улучшение условий для выполнения служебных обязанностей.
Я думаю, лучше эти средства выделить на лопаты, мы весь день роем двумя лопатами. Лопать не наши и они скоро сотрутся. Нужны средства на новые лопаты,
– сказал он.
Другой военный поддержал идею о направлении средств на армейское снаряжение и иронически намекнул, что культура – вне политики.
Третий воин шутливо добавил, что ему особенно по душе тот факт, как власти тратят "сказочные деньги" на ремонт улиц в городах. Он, скорее всего, высмеял чрезмерные издержки и возможные коррупционные схемы, связанные с этими проектами.
Военные отреагировали на производство фильмов и сериалов за госсредства: смотрите видео
Коротко о скандале с сериалом "Ингулец"
- Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" несколько месяцев назад объявило о художественном конкурсе, на который было подано 123 заявки, победителями стали 53 из них. В их числе и компания "Прототип Продакшн", руководителем которой является Юрий Горбунов. Студия должна снять 24-серийный сериал "СМТ Ингулец" за 33 миллиона гривен.
- Впрочем, эта ситуация получила неприятную огласку в сети, после чего Горбунов отказался от государственного финансирования, но сериал все равно решил снять. По его словам, украинцы нуждаются в развлекательном контенте во время войны.
- К тому же украинцев возмутил тот факт, что сюжет "Ингульца" "слизанный" из российского сериала "Жуки". Шоу должно было рассказывать о двух айтишниках – Максиме и Даниле, которые уклоняются от армии и работают на ферме. Премьера намечена на конец декабря 2023 года.