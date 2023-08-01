У мережі з'явилося відео, на якому бійці з передової обмінюються своїми думками щодо використання бюджетних коштів на створення серіалів і фільмів. У своїх розмовах вони іронічно підкреслюють, що вони не герої кінострічок, а прості люди, які ведуть звичайне життя, передає 24 Канал.

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Військові про зйомки фільмів та серіалів за держкошти

Один із військових висловив думку, що було б краще витратити ці кошти на закупівлю нових лопат, оскільки ті, що зараз у них є, вже зношені. Він, очевидно, мав на увазі загальне забезпечення армії й покращення умов для виконання службових обов'язків.

Я думаю, краще ці кошти виділити на лопати, ми весь день копаємо двома лопатами. Лопати не наші й вони скоро зітруться. Треба кошти на нові лопати,

– сказав він.

Інший військовий підтримав ідею про спрямування коштів на армійське спорядження та іронічно натякнув, що культура – поза політикою.

Третій воїн жартівливо додав, що йому особливо припадає до душі той факт, як влада витрачає "казкові гроші" на ремонт вулиць в містах. Він, швидше за все, висміяв надмірні видатки та можливі корупційні схеми, що пов'язані з цими проєктами.

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