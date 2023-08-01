У мережі з'явилося відео, на якому бійці з передової обмінюються своїми думками щодо використання бюджетних коштів на створення серіалів і фільмів. У своїх розмовах вони іронічно підкреслюють, що вони не герої кінострічок, а прості люди, які ведуть звичайне життя, передає 24 Канал.
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Військові про зйомки фільмів та серіалів за держкошти
Один із військових висловив думку, що було б краще витратити ці кошти на закупівлю нових лопат, оскільки ті, що зараз у них є, вже зношені. Він, очевидно, мав на увазі загальне забезпечення армії й покращення умов для виконання службових обов'язків.
Я думаю, краще ці кошти виділити на лопати, ми весь день копаємо двома лопатами. Лопати не наші й вони скоро зітруться. Треба кошти на нові лопати,
– сказав він.
Інший військовий підтримав ідею про спрямування коштів на армійське спорядження та іронічно натякнув, що культура – поза політикою.
Третій воїн жартівливо додав, що йому особливо припадає до душі той факт, як влада витрачає "казкові гроші" на ремонт вулиць в містах. Він, швидше за все, висміяв надмірні видатки та можливі корупційні схеми, що пов'язані з цими проєктами.
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Коротко про скандал з серіалом "Інгулець"
- Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" кілька місяців тому оголосила про мистецький конкурс, на який було подано 123 заявки, переможцями стали 53 з них. Серед них і компанія "Прототип Продакшн", керівником якої є Юрій Горбунов. Студія мала б зняти 24-серійний серіал "СМТ Інгулець" за 33 мільйони гривень.
- Втім, ця ситуація набула неприємного розголосу в мережі, після чого Горбунов відмовився від державного фінансування, але серіал однаково вирішив зняти. За його словами, українці потребують розважального контенту під час війни.
- До того ж українців обурив той факт, що сюжет "Інгульця" "злизаний" з російського серіалу "Жуки". Шоу мало б розповідати про двох айтішників – Максима та Данила, які ухиляються від армії та працюють на фермі. Прем'єра запланована на кінець грудня 2023 року.