Нещодавно Росія заявила, що знімає фільм про Бучу, щоб показати події своїх звірств у нашому місті крізь призму власного бачення, а також стрічку про Майдан чи княгиню Ольгу, позиціонуючи її як руську княжну. За словами Притули, ми обов'язково маємо відповідати на це в інформаційному полі, але серіал "Інгулець" не може бути адекватною відповіддю.

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Притула відреагував на скандал з серіалом "Інгулець"

У новому інтерв'ю Притула заявив, що будь-яка розважальна історія для внутрішнього глядача зараз, це те, без чого ми можемо прожити.

Піди за 150 гривень стендапера з матюками послухай, який старається смішно жартувати. Або подивися меми,

– прокоментував Притула.

До слова, днями скандал прокоментував продюсер "Носорога" Денис Іванов. Він подякував Юрію Горбунову, що той відмовився від 33 мільйонів на серіал, але закликав його скласти повноваження як члена Ради з державної підтримки кінематографії при Держкіно – органу, який має ухвалювати ключові для українського кіно рішення.

Це не питання Горбунова

Втім радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що питання культури та дронів – це два різні питання. Для Міноборони є величезні бюджети, вони мають бути правильно адміністровані та відпрацьовані.

Як він повідомив, українську культуру потрібно повноцінно, масштабно розвивати, щоб вона домінувала, була галузевою, та конкурувати з іншими національними культурами. Тому має бути розроблена масштабна програма на десятиріччя, і в неї повинні бути вкладені величезні інвестиції. Можливо, сьогодні вони мають бути позабюджетними, і тому необхідно залучати людей, які готові інвестувати в серіал. "Але це не питання Горбунова, сказав Подоляк. – Питання в тому, що має бути прозоро – величезний обсяг коштів і позабюджетних грошей. А ми маємо чітко фіксувати, хто ми".

Михайло Подоляк прокоментував історію з держфінансуванням серіалу Юрія Горбунова: дивіться відео