Недавно Россия заявила, что снимает фильм о Буче, чтобы показать события своих зверств в нашем городе сквозь призму собственного видения, а также фильм о Майдане или княгине Ольге, позиционируя ее как русскую княжну. По словам Притулы, мы обязательно должны отвечать на это в информационном поле, но сериал "Ингулец" не может быть адекватным ответом.

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Притула отреагировал на скандал с сериалом "Ингулец"

В новом интервью Притула заявил что любая развлекательная история для внутреннего зрителя сейчас, это то, без чего мы можем прожить.

Пойди за 150 гривен стендапера с матерными словами послушай, который старается смешно шутить. Или посмотри мемы,

– прокомментировал Притула.

К слову, на днях скандал прокомментировал продюсер "Носорога" Денис Иванов. Он поблагодарил Юрия Горбунова, что тот отказался от 33 миллионов на сериал, но призвал его сложить полномочия как члена Совета по государственной поддержке кинематографии при Госкино – органе, который должен принимать ключевые для украинского кино решения.

Это не вопрос Горбунова

Впрочем, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что вопросы культуры и дронов – это два разных вопроса. Минобороны имеют огромные бюджеты, они должны быть правильно администрированы и отработаны.

Как он сообщил, украинскую культуру нужно полноценно, масштабно развивать, чтобы она доминировала, была отраслевой и конкурировать с другими национальными культурами. Поэтому должна быть разработана масштабная программа на десятилетие и в нее должны быть вложены огромные инвестиции. Возможно, сегодня они должны быть внебюджетными, поэтому необходимо привлекать людей, которые готовы инвестировать в сериал. "Но это не вопрос Горбунова, сказал Подоляк. – Вопрос в том, что должно быть прозрачно – огромный объем средств и внебюджетных денег. А мы должны четко фиксировать, кто мы".

Михаил Подоляк прокомментировал историю с госфинансированием сериала Юрия Горбунова: смотрите видео