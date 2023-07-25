З огляду на суспільне обговорення, продюсер Юрій Горбунов з командою відмовилися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". Ведучий знову записав звернення до українців.
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Горбунов відмовився від державних коштів на серіал "Інгулець"
Ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". Хочу наголосити, що жодної гривні ми не отримали. Але я як продюсер вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту,
– сказав Горбунов.
Він доповнив, що ця історія не про Поворознюка, і що команда надалі буде шукати інші можливості для виробництва серіалу. "Ми й далі будемо активно волонтерити й підтримувати ЗСУ, як ми це і робимо з перших місяців війни! Дякую всім за розуміння, критику та підтримку", – підсумував ведучий.
Юра Горбунов звернувся до українців щодо серіалу"Інгулець": дивіться відео
У коментарях Горбунова підтримали українські зірки, зокрема Потап. Більшість щаслива, що цій ситуації надали розголосу і порадили Горбунову відмовитися не тільки від державного фінансування, а й взагалі припинити виробництво "Інгульця":
- "Я вітаю українське суспільство, що надали розголосу цій ситуації з серіалами на 400 мільйонів гривень. Юрій Горбунов – кум Олександра Ткаченка і як хочеться, аби було досить ось цих кумівських зв'язків та схем!";
- "Ми будуємо нове українське суспільство і корупціонерів та тих, хто хоче нажитися, будемо судити. Все починається з тебе. Радий, що Горбунов та Осадча нас почули, дякуємо за допомогу та більше так не робіть";
- "Те кіно, що Юра знімає... я б взагалі на його місці відмовилась від будь-яких зйомок, то жах";
- "Ваші нікчемні серіали не потрібні взагалі: ні зараз, ні потім";
- "Юрій, можливо, ви дослухаєтесь до суспільної думки й знімете не комедію, а фільм на реальних подіях про Бучу, Ізюм та всі звірства, що робила недоармія окупантів в Україні".