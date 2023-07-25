Учитывая общественное обсуждение, продюсер Юрий Горбунов с командой отказались от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Ведущий снова записал обращение к украинцам.

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Горбунов отказался от государственных средств на сериал "Ингулец"

Мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны мы не получили. Но я как продюсер верю в наш проект, в историю героев проекта,

– сказал Горбунов.

Он дополнил, что эта история не о Поворознюке, и что команда будет искать другие возможности для производства сериала. "Мы и дальше будем активно волонтерить и поддерживать ВСУ, как мы это и делаем с первых месяцев войны! Спасибо всем за понимание, критику и поддержку", - подытожил ведущий.

Юра Горбунов обратился к украинцам по поводу сериала "Ингулец": смотрите видео

В комментариях Горбунова поддержали украинские звезды, в частности, Потап. Большинство счастливо, что этой ситуации озвучили и посоветовали Горбунову отказаться не только от государственного финансирования, но и вообще прекратить производство "Ингульца":