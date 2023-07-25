Учитывая общественное обсуждение, продюсер Юрий Горбунов с командой отказались от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Ведущий снова записал обращение к украинцам.
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Горбунов отказался от государственных средств на сериал "Ингулец"
Мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны мы не получили. Но я как продюсер верю в наш проект, в историю героев проекта,
– сказал Горбунов.
Он дополнил, что эта история не о Поворознюке, и что команда будет искать другие возможности для производства сериала. "Мы и дальше будем активно волонтерить и поддерживать ВСУ, как мы это и делаем с первых месяцев войны! Спасибо всем за понимание, критику и поддержку", - подытожил ведущий.
Юра Горбунов обратился к украинцам по поводу сериала "Ингулец": смотрите видео
В комментариях Горбунова поддержали украинские звезды, в частности, Потап. Большинство счастливо, что этой ситуации озвучили и посоветовали Горбунову отказаться не только от государственного финансирования, но и вообще прекратить производство "Ингульца":
- "Я поздравляю украинское общество, озвучившее эту ситуацию с сериалами на 400 миллионов гривен. Юрий Горбунов – кум Александра Ткаченко и как хочется, чтобы было достаточно вот этих кумовских связей и схем!";
- "Мы строим новое украинское общество и коррупционеров и тех, кто хочет нажиться, будем судить. Все начинается с тебя. Рад, что Горбунов и Осадча нас услышали, спасибо за помощь и больше так не поступайте";
- "То кино, что Юра снимает... я бы вообще на его месте отказалась от каких-либо съемок, то ужас";
- "Ваши ничтожные сериалы не нужны вообще: ни сейчас, ни потом";
- "Юрий, возможно, вы прислушаетесь к общественному мнению и снимете не комедию, а фильм на реальных событиях о Буче, Изюме и всех зверствах, которые делала недоармия окупантов в Украине".