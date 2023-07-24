Сначала Цымбалюк поддержал съемки сериала, прокомментировав сообщение Горбунова огоньками. Впрочем, затем актер изменил свое мнение и осудил проект.

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Тарас Цымбалюк прокомментировал съемки "Ингульца"

В своих инстаграм-сторисах звезда "Поймать Кайдаша" сказал, что снимать комедию во время войны за такую сумму, когда военные нуждаются в амуниции, технике и других необходимых вещах, – это дно, но при Горбунове актер вступился и считает, что сейчас не уместно критиковать продюсера. Сам сериал "Ингулец" Тарас назвал проходным мыльным сериалом.

Я полностью согласен, что эта ситуация – пи***ц, но поливать матом Юру, желать смерти и проклинать семью – это пи***ц двойной. Снимать проходной мыльный сериал по мотивам российского проекта – это дно. Тем более в параллель с тяжелой стадией войны, и, особенно диссонансно с очень важным мегазбором Сергея Притулы,

– высказался Цымбалюк.

Однако после этого актер подчеркнул, что Украина все же нуждается в качественном продукте, который следует снимать во время войны. Потому что если ничего не снимать, по словам актера, будет гораздо хуже. "Поднять мертвый украинский кинематограф будет практически невозможно. Отсутствие украиноязычных проектов повлечет интерес к другим странам (хотя бы снова, во время нарезания салатов дома, не начали смотреть по привычке мыльные драмы РФ)", – сказал Цымбалюк.

Цымбалюк считает, что однозначно должны быть какие-нибудь украинские фильмы и сериалы. "Бюджетные, меньше, реже, но должны. И еще очень жаль, что все забыли, что Юрий Горбунов и его команда собрали миллионы долларов для ВСУ и продолжают дальше масштабно волонтерить. И, главное, кино – это как учебник и язык – культурное оружие. Да, сейчас это второстепенная вещь, но она не должна быть полностью ликвидирована", – подытожил он.

Тарас Цымбалюк / Фото с инстаграма актера

Что известно о сериале "Ингулец"