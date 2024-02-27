Известный украинский актер подтвердил, что служит в ВСУ и назвал свое воинское звание

Знаменитый украинский актер Алексей Тритенко ответил хейтерам, которые критиковали его в соцсетях. Он подтвердил, что служит в ВСУ и даже засвидетельствовал необходимый документ, который это подтверждает.

Читайте, когда Алексей Тритенко поступил на службу и стал на защиту Украины. А также, что написал артист в своих соцсетях людям, которые его захейтили.

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Алексей Тритенко рассказал, что вступил в ряды ВСУ

Актер отметил, что поступил на военную службу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Однако он никогда не публиковал эту информацию. Сейчас Тритенко решил раскрыть этот факт, поскольку его начали критиковать за то, что, мол, он носит военную форму просто так. Тритенко решил раз и навсегда опровергнуть этот факт и поставить точку всем слухам.

Заметил, что в последнее время возобновилось болезненное внимание к тому, что я ношу военную форму и имею наглость появляться в ней на некоторых фотографиях. Что ж, довожу до вашего сведения: военную форму я надел с началом полномасштабного вторжения,

– отметил актер.

Документ, подтверждающий его военную службу, Алексей обнародовал в своем инстаграм-аккаунте. Кроме того, он раскрыл свое воинское звание, отметив, что служит на фронте в ранге младшего сержанта.

Алексей Тритенко – известный украинский актер: что известно о карьере

Алексей Тритенко стал популярным после исключительной игры в роли милиционера в телесериале "Когда мы дома". Актер также известен своим участием в проектах, таких как "Голем", "Черный ворон", "Круты".

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