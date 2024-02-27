Читайте, коли Олексій Тритенко вступив на службу та став на захист України. А також, що написав артист у своїх соцмережах людям, які його захейтили.

Рекомендуємо Абсолютні рекордсмени: 3 легендарні фільми, які отримали найбільше статуеток Оскара

Олексій Тритенко розповів, що вступив до лав ЗСУ

Актор зауважив, що вступив до військової служби ще на початку повномасштабної війни в Україні. Проте він ніколи не публікував цю інформацію. Зараз Тритенко вирішив розкрити цей факт, оскільки його почали критикувати за те, що, мовляв, він носить військову форму просто так. Тритенко вирішив раз і назавжди спростувати цей факт і поставити крапку всім чуткам.

Помітив, що останнім часом відновилася хвороблива увага до того, що я ношу військову форму і маю нахабність з'являтись у ній на деяких світлинах. Що ж, доводжу до вашого відома: військову форму я вдягнув з початком повномасштабного вторгнення,

– зазначив актор.

Документ, який підтверджує його військову службу, Олексій оприлюднив у своєму інстаграм-акаунті. Крім того, він розкрив своє військове звання, зазначивши, що служить на фронті у ранзі молодшого сержанта.

Олексій Тритенко – відомий український актор: що відомо про кар'єру

Олексій Тритенко став популярним після виняткової гри в ролі міліціонера у телесеріалі "Коли ми дома". Актор також відомий своєю участю у проєктах, таких як "Голем", "Чорний ворон", "Крути".

"Чорний ворон": дивіться онлайн трейлер фільму