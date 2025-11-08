Не только "Зорро": 4 лучших фильма с Аленом Делоном
- 8 ноября – день рождения Алена Делона, который мог бы праздновать 90-летие, но умер 18 августа 2024 года.
- В подборку фильмов с его участием вошли "Мосье Кляйн", "Сицилийский клан", "Зорро" и "Самурай".
8 ноября – день рождения популярного французско-швейцарского актера Алена Делона. Сегодня он мог бы праздновать 90-летие. Мужчина умер 18 августа 2024 года.
По случаю дня рождения Алена Делона редакция 24 Канала подготовила подборку фильмов, в которых актер сыграл главные роли. Выбирайте, что посмотреть в эти выходные!
Тоже интересно Самый страшный фильм в мире, который смогут досмотреть только самые выносливые
Подборка фильмов с Аленом Делоном
"Мсье Кляйн" (1976)
- Роль: Роберт Кляйн
События фильма разворачиваются в Париже в 1942 году. Роберта Кляйна не волнует то, что немцы оккупируют Францию. Он – эльзасец по происхождению, католик по воспитанию, который имеет квартиру, любовницу и бизнес.
Французское правительство вводит против евреев дискриминационные законы, поэтому они продают ценные произведения искусства, а Кляйну легко выбить выгодную цену. Однажды мужчине приходит газета и его жизнь меняется. Роберт узнает, что у него есть двойник-еврей.
"Мосье Кляйн": смотрите онлайн трейлер фильма
"Сицилийский клан" (1969)
- Роль: Роже Сарте
Витторио Маналезе руководит мафиозным сицилийским кланом в Париже. Однажды он помогает Роже Сарте сбежать из фургона, который вез его из Дворца правосудия в тюрьму.
Сарте хочет покинуть Францию, но понимает, что для этого нужно много денег, поэтому предлагает Маналезе похитить уникальную коллекцию драгоценностей. Чтобы воплотить свой план в реальность, он собирает команду.
"Сицилийский клан": смотрите онлайн трейлер фильма
"Зорро" (1975)
- Роль: Диего / Зорро
События фильма разворачиваются в южноамериканской колонии Испании. На глазах у аристократа Диего трое наемных убийц убивают его друга Мигеля, который должен был стать губернатором города Нуэва-Арагон. Диего обещает Мигелю отомстить за него, но, умирая, тот просит друга не прибегать к насилию.
Диего понимает, что причиной смерти Мигеля является губернаторство. Так, под именем друга, взяв верительную грамоту и губернаторский перстень, он отправляется в Нуэва-Арагон. Аристократ понимает, что власть в городе узурпировал жестокий полковник Уэрта – именно он отдал приказ убить Мигеля. Теперь Диего хочет уничтожить тиранию, царящую в городе, поэтому иногда превращается в Зорро, который наказывает богачей.
"Зорро": смотрите онлайн трейлер фильма
"Самурай" (1967)
- Роль: Джефф Костело
Режиссером этого криминального триллера стал Жан-Пьер Мельвиль, а главные роли сыграли Ален Делон, Франсуа Перье, Натали Делон и Кэти Розие. В центре сюжета – профессиональный убийца и парижский комиссар, который хочет его схватить.
"Самурай": смотрите онлайн трейлер фильма