Не лише "Зорро": 4 найкращі фільми з Аленом Делоном

8 листопада – день народження популярного французько-швейцарського актора Алена Делона. Сьогодні він міг би святкувати 90-річчя. Чоловік помер 18 серпня 2024 року.

З нагоди дня народження Алена Делона редакція 24 Каналу підготувала добірку фільмів, в яких актор зіграв головні ролі. Обирайте, що подивитися цими вихідними!

Добірка фільмів з Аленом Делоном

"Мосьє Кляйн" (1976)

Роль: Роберт Кляйн

Події фільму розгортаються у Парижі у 1942 році. Роберта Кляйна не хвилює те, що німці окуповують Францію. Він – ельзасець за походженням, католик за вихованням, який має квартиру, коханку та бізнес.

Французький уряд вводить проти євреїв дискримінаційні закони, тож вони продають цінні витвори мистецтва, а Кляйну легко вибити вигідну ціну. Якось чоловіку приходить газета і його життя змінюється. Роберт дізнається, що у нього є двійник-єврей.

"Мосьє Кляйн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сицилійський клан" (1969)

Роль: Роже Сарте

Вітторіо Маналезе керує мафіозним сицилійським кланом у Парижі. Одного разу він допомагає Роже Сарте втекти з фургона, що віз його з Палацу правосуддя до в'язниці.

Сарте хоче покинути Францію, але розуміє, що для цього потрібно багато грошей, тож пропонує Маналезе викрасти унікальну колекцію коштовностей. Щоб втілити свій план в реальність, він збирає команду.

"Сицилійський клан": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зорро" (1975)

Роль: Дієго / Зорро

Події фільму розгортаються у південноамериканській колонії Іспанії. На очах в аристократа Дієго троє найманих вбивць убивають його друга Мігеля, який мав стати губернатором міста Нуева-Арагон. Дієго обіцяє Мігелю помститися за нього, але, помираючи, той просить друга не вдаватися до насилля.

Дієго розуміє, що причиною смерті Мігеля є губернаторство. Так, під іменем друга, взявши вірчу грамоту і губернаторський перстень, він відправляється до Нуева-Арагон. Аристократ розуміє, що владу в місті узурпував жорстокий полковник Уерта – саме він віддав наказ убити Мігеля. Тепер Дієго хоче знищити тиранію, що панує в місті, тому інколи перетворюється на Зорро, який карає багатіїв.

"Зорро": дивіться онлайн трейлер фільму

"Самурай" (1967)

Роль: Джефф Костело

Режисером цього кримінального трилеру став Жан-П'єр Мельвіль, а головні ролі зіграли Ален Делон, Франсуа Пер'є, Наталі Делон та Кеті Розіє. У центрі сюжету – професійний вбивця і паризький комісар, який хоче його схопити.

"Самурай": дивіться онлайн трейлер фільму