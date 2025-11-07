Фільм "Пила" ще нікого не залишив байдужим. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та інші подробиці стрічки.

Дивіться також 3 культові пригодницькі фільми, які надихають на справжні звершення

Що відомо про фільм "Пила"?

Ця стрічка поєднує у собі жанри трилера та хорору. Вона ідеально підійде тим, хто любить фільми з елементами психологічної жорстокості. Цей жахастик є одним із найрейтинговіших у світі. Його прем'єра відбулася у 2004 році на кінофестивалі Санденс. В Україні фільм уперше показали у 2005 році.

Зверніть увагу "Жіночий лікар", українське кіно та думки про мобілізацію: відверте інтерв'ю зі Славою Красовською

Переважна більшість глядачів зазначає, що "Пила" – це справжній шедевр, адже тут ідеально продумано все: від атмосфери до персонажів і сюжетних поворотів. Фінал змушує серце битися швидше. Кінокритики наголошують, що це не пересічний хорор, а філософська медитація про смерть, мораль і людяність. Ви зможете по-справжньому подивитися в очі своєму страху.

"Пила": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – Адам та Гордон, які несподівано опритомніли у великому покинутому приміщенні. На їхніх тілах були міцні ланцюги, що приковували їх до стіни, а між ними лежав труп у калюжі крові. Ніхто не розумів, як вони там опинилися, однак згодом вони усвідомили, що стали жертвами серійного маніяка. Тепер у них є лише два виходи: або загинути самим, або стати вбивцями. І лише фінал цієї історії покаже, що вони оберуть.

Захопливі сюжети кіно нікого не залишають байдужим. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

Які ще фільми вважають найстрашнішими у світі?

"Пила" – не єдиний фільм, який вважають найстрашнішим у світі. У цей список також увійшли такі стрічки:

"Екзорцист"

"Паранормальне явище"

"Відьма з Блер"

"Прокляття"

"Сіністер" та інші.

Якщо ви – справжній прихильник адреналіну, обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь незрівнянними емоціями.