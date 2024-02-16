Волна хейта и возмущенных комментариев посыпались на звезду "Трансформеров", среди них свою реакцию также оставила всемирно известная украинская супермодель Алина Байкова.

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Алина Байкова отреагировала на скандальную публикацию Меган Фокс

Комментарий от Байковой появился под постом актрисы в соцсетях. Кроме этого, на ее личной странице, на которую подписано более 4,1 миллиона человек, супермодель оставила несколько "приветственных слов" в адрес Фокс.

Подруга, помечтай! И продолжай стараться! Но пока ты остаешься маленькой путинской шл**ндрой,

– написала Байкова в комментариях под постом.

Снимок своего комментария модель опубликовала в инстаграм сторис, где написала возмутительный текст и выругалась на Меган Фокс.

Как же задолбали эти безмозглые с*ки, которые пытаются выглядеть как украинские надувные секс-куклы. Потому что быть похожей на украинок – нереально. Для этого надо иметь, как минимум, мозги и сердце, чтобы функционировать... Закладываюсь, что она тупая. Увидите, как она проголосует за Трампа,

– дописала Алина.



Меган Фокс попала в скандал / Скриншот из сторис

Меган Фокс нелепо пошутила над украинскими женщинами

Актриса из "Трансформеров" пыталась унизить украинских женщин, но после волны критики она извинилась, сказав, что "совсем не это имела в виду". Под последним фото, которое звезда опубликовала с вечеринки, она нелепо пошутила, из-за чего получила шквал хейта и возмущения, как украинских, так и зарубежных подписчиков.

О Боже, посмотрите, как я изменилась... я совсем не похожа на себя. Оказывается, это была лишь теневая фотография с мобильного телефона, где я выглядела, как украинская надувная кукла. На самом же деле, я выгляжу, как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии,

– написала Фокс.