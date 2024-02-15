Впрочем, после большой волны хейта в свою сторону, начала оправдываться. Узнайте, какую скандальную публикацию сделала Меган Фокс.

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Меган Фокс оскорбила украинских женщин: что произошло

Меган Фокс опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, вероятно, сделанную на вечеринке после "Супербоула", где она отдыхала вместе с певицей Тейлор Свифт. Рассматривая свой облик на снимке, актриса высказала презрительное мнение, утверждая, что выглядит, как "украинская надувная кукла".

О Боже, посмотрите, как я изменилась... я совсем не похожа на себя. Оказывается, это была лишь теневая фотография с мобильного телефона, где я выглядела, как украинская надувная кукла. На самом же деле, я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии,

– написала под фото Меган.

В комментариях собрались подавленные интернет-пользователи. Интересно, что возмущение вызвало не только среди поклонниц из Украины, но и среди всех неравнодушных женщин, которые высказывают мнение:

"Кажется, ксенофобия в отношении восточноевропейцев все еще присутствует в Голливуде".

В комментариях пользователи поддержали украинок

В частности, одна из пользователей написала слова поддержки в сторону украинских женщин.

Если вы украинка в этих комментариях, я просто хочу сказать, что вы не одиноки. Даже если Меган так гордится тем, что похожа на дорогую надувную куклу, и изо всех сил пытается облить грязью представителей других национальностей, даже если геноцид стирает ваш народ с лица планеты, я надеюсь, вам будет немного легче от осознания того, что вы не одиноки,

– написала женщина.



Комментарии пользователей инстаграм / Скриншот

Немало украинок и просто подписчиц, которые возмущены такой публикацией также откликнулись в комментариях. Вот, как они высказываются: