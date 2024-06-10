Украинская артистка Алина Гросу рассказала, что снимается в проекте от Netflix

Украинская актриса и певица Алина Гросу поделилась деталями своей жизни в Лос-Анджелесе. Артистка призналась, что сейчас снимается в проекте для Netflix.

Совсем недавно знаменитость во второй раз вышла замуж, однако не спешит раскрывать имя своего избранника. А теперь украинская актриса покоряет уже новые вершины, снимаясь для Netflix.

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Алина Гросу снимается на Netflix: подробности

Украинская артистка Алина Гросу рассказала, что находясь в Лос-Анджелесе, она учится на актерском и режиссерском факультетах. Сейчас актриса испытывает невероятную радость и гордость, поскольку получила возможность работать в одном проекте от Netflix вместе с известными мировыми актерами.

Я сейчас снимаюсь на Netflix. Я счастлива, потому что у меня это получилось. Это очень хороший и интересный проект. Это такой шаг на ступеньку выше, такими моментами я горжусь. Я не могу рассказывать все подробности, потому что, конечно, подписывала контракт. Очень известные актеры снимаются. Все, что я могу сказать,

– отметила 29-летняя Гросу.

Среди прочего, актриса проводит сольные концерты и не забывает об Украине. Она признает, что, несмотря на успех, который она получила за рубежом, не стремится жить там и мечтает о возвращении домой, чтобы быть рядом с семьей.

Алина Гросу во второй раз вышла замуж: что известно

Еще с начала февраля певица намекала на следующее замужество. Звезда выложила романтический видеоклип и фото с мужем, которое показывает их влюбленность, хотя лицо партнера скрыла. Поскольку Гросу не делала конкретных заявлений, некоторые фанаты предположили, что она использует такое слухи для продвижения себя.

Наконец, Алина Гросу официально подтвердила, что вышла замуж во второй раз.

Моя история началась между моим первым и вторым браком. Вы никогда не слышали о моих отношениях с этим человеком, и интернет об этом не знает. Но это также очень известный человек, и она актер. Это не то, что вы думаете! Наши отношения длились примерно год,

– объяснила Алина Гросу.

Алина признает, что желает держать имя своего избранника в секрете как можно дольше. Она подчеркивает, что любовь – это личное дело двух людей, и она сейчас невероятно счастлива в этих новых отношениях.