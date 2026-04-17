Не в Украине: где сейчас Алиса Лукшина, сыгравшая главную детскую роль в сериале "Только любовь"

Алиса Лукшина – украинская актриса, которая прославилась еще в детстве. Популярность к девушке пришла после сериала "Только любовь", в котором она сыграла одну из главных ролей.

Лукшина уже длительное время не появляется на экране и исчезла из украинского информационного пространства.

Где сейчас Алиса Лукшина?

Алиса Лукшина проживает в Токио. Девушка ведет блог в инстаграме, который насчитывает более 60 тысяч подписчиков, правда, на русском языке. Она рассказывает подписчикам о жизни в Японии.

Похоже, Алиса продолжает развивать актерскую карьеру за рубежом. Например, в конце марта она опубликовала в инстаграме видео, где повторяет текст на японском языке перед пробами.

Что известно об Алисе Лукшиной?

Алиса Лукшина уже давно не ребенок – 8 февраля ей исполнилось 27 лет. Девушка мечтала стать архитектором, однако в 9 лет ее утвердили на главную детскую роль в сериале "Только любовь".

В сериале актриса играет Машу – дочь успешного архитектора Дениса, который теряет жену в автокатастрофе. Девочка хочет найти для отца новую жену, а для себя мать. Однако, когда в жизни семьи появляется певица Альбина, Маша не принимает ее.

Впоследствии у женщины появляется конкурентка – учительница английского языка Ольга, которую на экране воплотила польская актриса Магдалена Гурская.

Алиса Лукшина в сериале "Только любовь" / Кадр из сериала

Лукшина приняла участие в более 55 проектах. Кроме "Только любовь", актриса снялась в сериалах "Возвращение Мухтара" (7 – 8 сезоны), "Центральная больница", "Семейные связи" и других.

В активе Алисы есть и фильмы, в частности "Уровень секретности 18", "Жилец", "Черкассы", "Помада".

