С тех пор исполнители главных ролей заметно изменились, а некоторые из них вообще исчезли из публичного пространства. OBOZ.UA рассказали, где сейчас актеры, которых не видели много лет.

Как изменились и где сейчас актеры фильма "Штольня"?

Ольга Сторожук

Одну из ключевых ролей в фильме Штольня сыграла Ольга Сторожук. Еще в 15 лет она поехала получать образование в США и вскоре начала работать в ведущем модельном агентстве. Впоследствии попробовала себя в кино.

В "Штольне" актриса воплотила образ Кати. Позже ее можно было увидеть в таких проектах, как "Лекции для домохозяек", "Женский доктор 3", "Специалисты" и других.

Судя по ее страницы в соцсетях, сейчас она находится за границей и продолжает работать как актриса, модель и фотограф.

Светлана Артамонова

Светлана Артамонова также появилась в "Штольне", где сыграла роль Вики. Впоследствии она снималась в проектах "Прощеное воскресенье", "Небесные родственники" и нескольких других. Сейчас актриса не ведет публичного образа жизни, поэтому доподлинно неизвестно, где она сейчас и чем занимается.



Светлана Артамонова в фильме "Штольня" / Кадр из фильма

Николай Карцев

Николай Карцев исполнил роль профессора в триллере. После этого он появлялся еще в нескольких лентах, преимущественно во второстепенных ролях.

В 2019 году актер умер.



Николай Карцев в фильме "Штольня" / Кадр из фильма

Паша Ли

Популярный украинский актер Паша Ли сыграл роль Дэна в фильме. Он строил успешную карьеру и снимался в фильмах "Тени незабытых предков", "Селфи-пати", "Встреча одноклассников", "Вкус свободы" и многих других. В начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года он погиб.



Паша Ли в фильме "Штольня" / Кадр из фильма

Что интересно знать о фильме "Штольня"?