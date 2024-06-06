Известные кинопроекты с Алиссой Милано, которая поддержала Украину и стала амбассадором UNITED24

С начала полномасштабной войны немало мировых знаменитостей выразили поддержку Украине. В частности, со словами поддержки украинского народа недавно выступила известная американская актриса Алисса Милано. Более того, артистка стала амбассадором платформы United24.

Учитывая это, редакция Кино 24 решила собрать 4 самые известные кинопроекты, в которых приняла участие Алисса Милано. Поэтому выбирайте любой из них и наслаждайтесь просмотром!

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"Все женщины – ведьмы" / "Зачарованные"

Этот проект стал для Алиссы Милано действительно выдающимся, ведь он сделал ее действительно популярной. Многие поклонники этого сериала хотели иметь такие же сверхспособности как у героини Фиби, которую Милано воплотила на экранах. К слову, с пятого сезона, Алисса вместе с коллегой по цеху Холли Мэри Комбс, начала продюсировать сериал.

По сюжету, одна из героинь возвращается в Сан-Франциско к старшим сестрам, которые живут в поместье своей бабушки. Именно этой ночью Прю, Пайпер и Фиби загадочным образом находят на чердаке колдовскую книгу. Прочитав оттуда строки, девушки и представления не имели, что это дало толчок к развитию чрезвычайных способностей у сестер. К тому же у каждой свой неповторимый дар. Пайпер обладает силой, которая способна останавливать время, Прю может передвигать предметы на расстоянии, а вот Фиби может предсказывать будущее. С того времени жизнь сестер наполняется загадками, которые ведут к удивительным и опасным приключениям.

"Все женщины – ведьмы" / "Зачарованные": смотрите онлайн трейлер сериала

"Воскресенья у Тиффани"

Когда Джейн была еще ребенком, у нее был лучший друг Майкл. Однако никто его не мог видеть, поэтому все вокруг считали, что это лишь слишком развитое воображение девочки. Оказывается, что Майкл на самом деле ангел-хранитель. В свое время эти двое проводили очень много времени. Однако, когда Джейн подросла, настало время для Майкла оставить ее.

Проходят годы и Джейн стала взрослой женщиной, которая вскоре должна выйти замуж. Но однажды она встречает Майкла в человеческом обличье и ей трудно поверить, что это действительно он, тот самый воображаемый друг из детства. Учитывая все события, Джейн чувствует, что сомневается в своих чувствах к жениху, поскольку на самом деле ее привлекает Майкл.

"Воскресенья у Тиффани": смотрите онлайн трейлер фильма

"Парень моей девушки"

В этом фильме Алисса Милано сыграла смелую и умную девушку Джесси. Героиня очень хочет найти хорошего мужчину и ждет своего идеала. Однажды она встречает Итана, безнадежного писателя, после того, как его последний роман отвергли издатели. Однако в этой встрече Джесси не видит только возможность вдохновить парня, там спрятано нечто большее. Но девушка в тот же период знакомится и с Троем – уверенным и успешным рекламистом, который всегда сама элегантность и романтика. Теперь перед Джесси возникает романтический парадокс: что ей делать, когда она встречает двух мужчин, которые ей очень пришлись по душе?

"Парень моей девушки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Без стыда"

По сюжету, молодая писательница Грейс едет в Вашингтон по просьбе своей сестры Кэтлин. Однако она не знает, что та скрывает большой секрет. Кейтрин для Грейс лишь школьная учительница, которая всеми силами ведет ожесточенную борьбу за опекунство над детьми. Однако на самом деле она еще и зарабатывает деньги в вебкам-сервисе.

Однажды вечером Грейс отправляется на свидание, но по возвращении домой обнаруживает труп Кэтлин. В ходе расследования она выясняет, что кроме сестры уже были смерти ее коллег. Сможет ли она разобраться в том, что произошло, и найти убийцу?

"Без стыда": смотрите онлайн трейлер фильма

Алисса Милано и поддержка Украины