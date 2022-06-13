В своем инстаграме актриса похвасталась сине-желтой футболкой от бренда Аgolde. Она это сделала в знак солидарности с украинским народом. Многие подписчики поблагодарили звезду за важный жест для Украины.

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Алиса Милано призвала мир поддержать украинцев

В посте Милано отметила, что 100% дохода от продажи таких футболок они передают благотворительной организации Legacy Of War Foundation ("Наследие войны"). Таким образом она призвала американцев помочь Украине финансово.

Звезда уже не в первый раз поддержала украинцев. Ранее она призвала мир помочь детям, пострадавшим от войны, которую Россия начала на наших землях.

Эта война так много забрала у детей Украины. Ни один ребенок не должен знать, что такое страх и неопределенность.

– писала знаменитость.

Кроме того, она показывала своей 3,2 миллионной англоязычной аудитории кадры ужасной войны и разрушения украинских городов. В частности, в марте она опубликовала ролик с фрагментами музыкальных клипов, снятых в Украине до войны, а после них – руины после полномасштабного вторжения россиян.

Несколько месяцев назад в сети появилась фотография, на которой изображен дом из сериала "Все женщины – ведьмы", где развевается украинский флаг.



Украинский флаг развевается на доме, в котором снимали сериал "Все женщины – ведьмы" / Фото из соцсетей

Напомним, в первый же день войны, 24 февраля, звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Шеннен Доэрти призвала мировых звезд не умалчивать войну России с Украиной и распространять правду в соцсетях, а также поддержала Зеленского и публиковала ролики с маленькими украинцами.

В защиту нашего государства выступили и другие мировые знаменитости, среди которых: Дженнифер Энистон, Джоан Роулинг, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Сара Джессика Паркер, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Дэвид Швиммер, Джаред Лето, Милла Йовович и другие. Больше читайте здесь.