Милла Йовович неоднократно выражала слова поддержки украинцам. Напомним, как звезда дополняла свой образ украшениями украинских брендов на самых известных светских мероприятиях. Недавно на Лазурном берегу в Каннах Йовович появилась в роскошном платье от бренда Lever Couture, передает 24 канал.

А вы знали? Дедушка Лиева Шрайбера из Украины: голливудский актер рассказал о своем происхождении

Милла Йовович обратилась к украинцам

В видео, появившемся в инстаграме Ukrainian Song Project, Милла отметила о любви к Украине. С болью в глазах она вспомнила о матерях с детьми и миллионах украинцев, которые просто вынуждены были покинуть родные дома, чтобы уберечь свои жизни от ненавистного врага – России. Звезда сказала обо всем ужасе и боли, которые сейчас испытывают украинцы. Войну назвала ужаснейшим периодом в нашей истории. По ее словам, нацию просто разрывают в клочья.

Йовович упомянула также об украинских защитниках, которые смело защищают Украину и борются за нашу свободу.

"Привет. Меня зовут Милла Йовович. Я хочу передать послание любви и поддержки всем украинцам в этот самый ужасный период их истории, когда нацию просто разрывают в клочья, когда миллионы людей вынуждены бежать в другие страны и становиться беженцами, когда воины смело бьются против всего этого", – отметила звезда.

Я хочу сказать вам: "Мы видим вас, мы молимся за вас и мы любим вас. И мы благодарны вам за то, что вы боретесь за свою свободу",

– дополнила Милла.

Милла Йовович обратилась к украинцам: смотрите видео

Недавно звезда легендарного фильма "Возвращение в голубую лагуну" выбрала для себя сине-желтое украшение на шею от украинского бренда Guzema Fine Jewelry. Милла Йовович предстала перед камерой в бежевой футболке и светло-голубых джинсах.



Мила Йовович в сине-желтом украшении / Фото из инстаграма

Сегодня многие мировые знаменитости поддерживают Украину. В том числе и Марина Мазепа, живущая в Лос-Анджелесе. Танцовщица и актриса из Конотопа сегодня помогает армии, ежедневно выражает поддержку украинцам и информирует свою 300-тысячную англоязычную аудиторию о том, что происходит в нашей стране, обо всех ужасах, которые "вторая армия мира" принесла на украинские земли.

Затем в рамках проекта "Интервью 24" читайте интервью с Мариной Мазепой.