Мілла Йовович неодноразово висловлювала слова підтримки українцям. Пригадаємо, як зірка доповнювала свій образ прикрасами українських брендів на найвідоміших світських заходах. Недавно на Лазурному березі в Каннах Йовович з’явилася у розкішній сукні від бренду Lever Couture, передає 24 канал.

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Мілла Йовович звернулася до українців

У відео, що з’явилося в інстаграмі Ukrainian Song Project, Мілла зазначила про любов до України. З болем в очах вона згадала про матерів з дітьми та мільйони українців, які просто змушені були покинути рідні домівки, аби вберегти свої життя від ненависного ворога – Росії. Зірка сказала про весь жах і біль, які зараз відчувають українці. Війну назвала найжахливішим періодом у нашій історії. За її словами, націю просто розривають на шматки.

Йовович згадала також про українських захисників, які відважно захищають Україну і борються за нашу свободу.

"Привіт. Мене звати Мілла Йовович. Я хочу передати послання любові й підтримки всім українцям у цей найжахливіший період їхньої історії, коли націю просто розривають на шматки, коли мільйони людей змушені тікати в інші країни та ставати біженцями, коли воїни відважно б'ються проти усього цього", – зазначила зірка.

Я хочу вам сказати: "Ми бачимо вас, ми молимося за вас і ми любимо вас. І ми вдячні вам за те, що ви боретеся за свою свободу",

– доповнила Мілла.

Мілла Йовович звернулася до українців: дивіться відео

Нещодавно зірка легендарного фільму "Повернення в блакитну лагуну" обрала для себе синьо-жовту прикрасу на шию від українського бренду Guzema Fine Jewelry. Мілла Йовович постала перед камерою у бежевій футболці та світло-блакитних джинсах.



Міла Йовович у синьо-жовтій прикрасі / Фото з інстаграму

Сьогодні чимало світових знаменитостей підтримують Україну. Зокрема й Марина Мазепа, яка живе в Лос-Анджелесі. Танцівниця й акторка з Конотопа сьогодні допомагає армії, щоденно висловлює підтримку українцям та інформує свою 300-тисячну англомовну авдиторію про те, що відбувається у нашій країні, про всі жахіття, які "друга армія світу" принесла на українські землі.

Згодом у межах проєкту "Інтерв’ю 24" читайте інтерв’ю з Мариною Мазепою.