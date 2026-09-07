Як повідомляє dailymail, будинок акторки розташований у Hollywood Hills, буквально за кілька кроків від Runyon Canyon.

Що продає Аманда Сейфрід

Ціна: $3,195 млн

Рік побудови: 1916

Площа: близько 254 м²

Ділянка: близько 846 м²

Спальні: 3

Ванні кімнати: 3

Локація: Hollywood Hills, Лос-Анджелес



Будинок Аманди Сейфрід / Фото Jeremy Spann



Будинок має майже столітню історію. Він захований за приватними воротами та густою зеленню, тому з вулиці не надто схожий на помешкання знаменитості.

Чому Сейфрід продає будинок



Будинок Аманди Сейфрід / Фото Jeremy Spann



Причина пов'язана зі зміною способу життя акторки. Нині Сейфрід переважно живе на фермі в штаті Нью-Йорк, куди переїхала заради спокійнішого життя подалі від голлівудського шуму.



Будинок Аманди Сейфрід / Фото Jeremy Spann



Разом із чоловіком Томасом Садоскі вона придбала будинок там ще у 2013 році. Їхні діти ростуть не в Голлівуді, а сама акторка неодноразово говорила про переваги життя на природі.За словами Сейфрід, переїзд за місто дав їй більше приватності, спокою та можливості жити ближче до природи.

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Тим більше що Сейфрід сама зізнавалася: саме життя за містом стало для неї важливою частиною більш збалансованого способу життя.

Поки Аманда Сейфрід продає свій голлівудський будинок за мільйони, пропонуємо зазирнути на город Памели Андерсон.