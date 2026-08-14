Как сообщает justjared, в новом тизере "Американской истории ужасов" вновь появляются знакомые персонажи из предыдущих сезонов – и даже Джессика Лэнг.

В кадре можно увидеть Констанс Лэнгдон, Каю Андерсон, Корделию Гуд, Мари Лаво, Мэдисон Монтгомери, Твисти и других любимцев фанатов. То есть это уже не просто хоррор, а своеобразная встреча выпускников, где почти все почему-то до сих пор живы.

"Американская история ужасов 13": смотреть трейлер

Интересно, что некоторые актеры сыграют сразу нескольких персонажей из разных сезонов. Например, Эван Питерс даже появится в сцене, где фактически разговаривает сам с собой.

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Премьера 13-го сезона запланирована на 24 сентября на каналах FX и Hulu. И, похоже, на этот раз Мерфи решил сыграть на самой надежной карте – ностальгии. Новый сезон будет состоять из 13 эпизодов продолжительностью 30 минут.

Кстати, именно на этой неделе вышел новый трейлер "Верити"– экранизации психологического триллера Коллин Гувер с Энн Хэтэуэй, Дакотой Джонсон и Джошем Хартнеттом. Премьера запланирована на 2 октября 2026 года, а судя по трейлеру, спокойного просмотра здесь не обещают.