24 Канал собрал три американских детективных сериала с высокими рейтингами на IMDb и способных увлечь зрителя с первой серии. Здесь вас ждут жуткие преступления, неожиданные открытия и расследования, которые далеко не всегда заканчиваются так, как хотелось бы.

"Настоящий детектив"

Год: 2014 – по настоящее время

Жанр: детектив, криминальная драма, триллер

Оценка IMDb: 8,8

В первом сезоне два детектива из Луизианы, Раст Коул и Мартин Харт, расследуют загадочное убийство женщины, тело которой нашли при жутких обстоятельствах.

Дело затягивается на долгие годы, а вместе с новыми доказательствами всплывают тайны, которые лучше бы никогда не раскрывать. Главные роли исполнили Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон.

Что говорят критики: Дэвид Реншоу из The Guardian высоко оценил игру главных актеров, мрачную атмосферу и напряженный сюжет. Особенно он отметил Макконахи, которому удалось создать незабываемый образ детектива, одержимого поисками правды.



"Настоящий детектив": смотреть трейлер

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"Охотник за умом"

Год: 2017–2019

Жанр: психологический детектив, криминальный триллер

Оценка IMDb: 8,6

В конце 1970-х два агента ФБР решают подойти к расследованию преступлений нестандартно. Вместо того чтобы просто искать убийц, они начинают изучать их психологию.

Агенты встречаются с осужденными серийными убийцами, расспрашивают их о мотивах преступлений и пытаются понять, что превращает обычного человека в монстра.

Что говорят критики: Стюарт Гэритедж из The Guardian отметил необычный подход к криминальному жанру. По его мнению, сериал увлекает не кровавыми сценами, а психологическими беседами и постепенным раскрытием личностей преступников. В то же время критик предупредил, что неторопливый темп может понравиться не всем.



"Охотник за умом": смотреть трейлер

"Мейр из Истауна"

Год: 2021

Жанр: детектив, криминальная драма

Рейтинг IMDb: 8,4

В небольшом американском городке происходит жестокое убийство молодой девушки. Расследование поручают детективу Мейр Шиен, у которой и без того достаточно проблем в личной жизни.

Пока женщина пытается найти преступника, постепенно выясняется, что за фасадом тихого провинциального городка скрывается немало неприятных секретов.

Что говорят критики: Брайан Таллерико из RogerEbert назвал сериал одной из лучших телевизионных драм 2021 года. Критик особенно похвалил актерскую игру Уинслет, реалистичность персонажей и то, как детективная история переплетается с личными трагедиями героев.

"Мейр из Истауна": смотреть трейлер

А если обычных детективов вам уже мало, у нас для вас есть подборка мистических сериалов, в которых реальность переплетается со сверхъестественным. Загадочные исчезновения, жуткие тайны и непонятные явления – эти истории заставят усомниться даже в том, что вы видите собственными глазами.