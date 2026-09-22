24 Канал собрал 5 атмосферных сериалов, в которых мистика переплетается с психологическим триллером, готикой и настоящим ужасом.

"Табу"

Жанр: драма, мистика, триллер

IMDb: 8,3

Лондон, 1814 год. Джеймс Делани, которого давно считали мертвым, возвращается из Африки после смерти отца и наследует землю, за которую готовы перегрызться правительство и могущественная Ост-Индская компания. А сам Делани явно привез с собой не только багаж: вокруг него – ритуалы, видения, заговоры и столько мрачности, что солнце в кадре, кажется, просто исчезло.

Что говорят критики: они хвалили прежде всего Тома Харди, густую атмосферу и медленно разворачивающуюся интригу. На Metacritic сериал имеет 67 баллов из 100, а обозреватели называли его жутким и очень стильным, хотя отмечали, что история разгоняется не слишком быстро.

"Табу": смотреть трейлер

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"Мотель Бейтс"

Жанр: психологический триллер, драма, хоррор, детектив

IMDb: 8,1

После смерти мужа Норма Бейтс покупает мотель и переезжает туда вместе с сыном Норманом. План звучит вполне невинно: новый город, новая жизнь, новый бизнес. Единственная небольшая проблема – мы прекрасно знаем фамилию Бейтс и примерно догадываемся, почему все закончится.

Что говорят критики: они особенно отмечали Фредди Хаймора и Виру Фармигу, а также то, как сериал постепенно превратил знакомую историю в самостоятельную трагедию. Средняя оценка критиков на Rotten Tomatoes – 93%.

"Мотель Бейтс": смотреть трейлер

"Алиенист"

Жанр: детектив, психологический триллер, криминальная драма

IMDb: 7,7

Нью-Йорк конца XIX века. По городу бродит жестокий серийный убийца, а полиция, мягко говоря, не демонстрирует чудес криминалистики. Поэтому за дело берутся психолог Ласло Крайцлер, газетный иллюстратор Джон Мур и Сара Говард.

Что говорят критики: они хвалили роскошные декорации, костюмы и актерский состав, но части обозревателей сериал показался слишком медленным. Первый сезон получил 68% на Rotten Tomatoes, а второй – уже 86%.

"Алиенист": смотреть трейлер

"Призраки поместья Блай"

Жанр: мистика, готический хоррор, драма

IMDb: 7,4

Молодая американка приезжает работать няней в старинное английское поместье. Двое детей ведут себя странно, в коридорах кто-то ходит, а у озера вообще лучше не задерживаться. В общем, стандартный набор причин, чтобы уволиться в первый же день, но тогда не было бы сериала.

Что говорят критики: Майк Фленаган снял не столько классический хоррор, сколько грустную историю о любви, утратах и памяти, просто с бонусом в виде призраков. На Rotten Tomatoes сериал получил 88% от критиков. Обозреватели отмечали, что он менее страшен, чем "Призраки дома на холме", зато значительно эмоциональнее.

"Призраки поместья Блай": смотреть трейлер

"Кабинет курьезов Гильермо дель Торо"

Жанр: хоррор, мистика, антология

IMDb: 7

Восемь отдельных историй – и в каждой новый способ напомнить зрителю, что человечеству иногда лучше просто не открывать странные двери, не покупать загадочные вещи и вообще меньше интересоваться тем, что лежит в подвале.

Что говорят критики: сериал они приняли тепло: Metacritic дал ему 72 из 100, а Rotten Tomatoes – 93% положительных рецензий. Особенно хвалили визуальную часть, дизайн существ и то, что каждая серия имеет свой собственный стиль.

"Кабинет курьезов Гильермо дель Торо": смотреть трейлер

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