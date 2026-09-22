24 Канал зібрав 5 атмосферних серіалів, де містика змішується з психологічним трилером, готикою та справжнім жахом.

"Табу"

Жанр: драма, містика, трилер

IMDb: 8,3

Лондон, 1814 рік. Джеймс Делані, якого давно вважали мертвим, повертається з Африки після смерті батька й успадковує землю, за яку готові перегризтися уряд і могутня Ост-Індська компанія. А сам Делані явно привіз із собою не лише багаж: навколо нього ритуали, видіння, змови і стільки похмурості, що сонце в кадрі, здається, просто звільнилося.

Що кажуть критики: вони хвалили передусім Тома Гарді, густу атмосферу та повільну інтригу. На Metacritic серіал має 67 балів зі 100, а оглядачі називали його моторошним і дуже стильним, хоча зауважували, що розганяється історія не надто швидко.

"Табу": дивитись трейлер

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"Мотель Бейтс"

Жанр: психологічний трилер, драма, хорор, детектив

IMDb: 8,1

Після смерті чоловіка Норма Бейтс купує мотель і переїжджає туди разом із сином Норманом. План звучить цілком невинно: нове місто, нове життя, новий бізнес. Єдина дрібна проблема – ми чудово знаємо прізвище Бейтс і приблизно здогадуємося, чим усе закінчиться.

Що кажуть критики: вони особливо відзначали Фредді Гаймора та Віру Фармігу і те, як серіал поступово перетворив знайому історію на самостійну трагедію. Середня оцінка критиків на Rotten Tomatoes – 93%.

"Мотель Бейтс": дивитись трейлер

"Алієніст"

Жанр: детектив, психологічний трилер, кримінальна драма

IMDb: 7,7

Нью-Йорк кінця XIX століття. Містом ходить жорстокий серійний убивця, а поліція, м'яко кажучи, не демонструє чудес криміналістики. Тому за справу беруться психолог Ласло Крайцлер, газетний ілюстратор Джон Мур і Сара Говард.

Що кажуть критики: вони хвалили розкішні декорації, костюми та акторський склад, але частині оглядачів серіал видався надто повільним. Перший сезон отримав 68% на Rotten Tomatoes, а другий – уже 86%.

"Алієніст": дивитись трейлер

"Привиди маєтку Блай"

Жанр: містика, готичний хорор, драма

IMDb: 7,4

Молода американка приїжджає працювати нянею у старовинний англійський маєток. Двоє дітей поводяться дивно, у коридорах хтось ходить, а біля озера взагалі краще не затримуватися. Загалом стандартний набір аргументів, щоб звільнитися у перший же день, але тоді не було б серіалу.

Що кажуть критики: Майк Фленаган зробив не стільки класичний хорор, скільки сумну історію про кохання, втрати й пам'ять, просто з бонусом у вигляді привидів. На Rotten Tomatoes серіал має 88% від критиків. Оглядачі відзначали, що він менш страшний за "Привидів будинку на пагорбі", зате значно емоційніший.

"Привиди маєтку Блай": дивитись трейлер

"Кабінет курйозів Гільєрмо дель Торо"

Жанр: хорор, містика, антологія

IMDb: 7

Вісім окремих історій – і в кожній новий спосіб нагадати глядачеві, що людству іноді краще просто не відчиняти дивні двері, не купувати загадкові речі й узагалі менше цікавитися тим, що лежить у підвалі.

Що кажуть критики: серіал вони прийняли тепло: Metacritic дав йому 72 зі 100, а Rotten Tomatoes – 93% позитивних рецензій. Особливо хвалили візуальну частину, дизайн істот і те, що кожна серія має власний стиль.

"Кабінет курйозів Гільєрмо дель Торо": дивитись трейлер

Маємо ще одну добірку серіалів на вечір, які варто подивитись.