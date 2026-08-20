5 комедий 2000-х, которые до сих пор смешны: пора достать попкорн и забыть о взрослой жизни

Есть фильмы, которые устаревают. А есть комедии 2000-х, которые просто ждут, когда вы снова включите их после тяжелого дня. Здесь нет терапии, осознанного потребления контента и персонажей, которые три серии подряд ищут себя. Здесь есть Джим Керри, Адам Сэндлер, неловкие свидания, глупые решения и вот тот самый юмор, за который мы и любили кино 2000-х.

24 Канал собрал пять комедий, которые стоит посмотреть, если хочется просто посмеяться и хотя бы на пару часов забыть о том, что существует взрослая жизнь.

"Брюс Всемогущий" (2003)



"Брюс Всемогущий" (2003) / Фото imdb



Брюс Нолан – телеведущий из Буффало, который убежден, что жизнь относится к нему несправедливо. Карьера не складывается, начальство не ценит, любимый человек не в восторге, а еще его уволил.

Короче говоря, классический день, когда кажется, что сама Вселенная взяла на себя задачу досадить вам.

Брюс винит во всех своих проблемах даже Бога – и неожиданно получает возможность поговорить с ним лично. А дальше происходит еще более интересное: Всемогущий предлагает Брюсу на неделю поменяться местами.

Конечно, герой сначала использует сверхспособности максимально ответственно. То есть для собственной карьеры, личной жизни и исполнения мелких человеческих желаний.

Но очень быстро Брюс понимает простую истину: управлять миром гораздо сложнее, чем жаловаться на него.

"40-летний девственник" (2005)



"40-летний девственник" (2005) / Фото imdb



Энди Ститцер работает в магазине электроники, коллекционирует фигурки и ведет спокойную жизнь. Есть только одна деталь, которая шокирует его коллег: в 40 лет он ни разу не занимался сексом.

И тут друзья решают, что это не просто личное дело Энди, а общественная проблема, которую они должны срочно решить.

Начинаются свидания вслепую, странные советы, попытки научить героя общаться с женщинами и другие методы, которые точно не стоит повторять дома.

Но неожиданно Энди встречает Триш – женщину, которая ему по-настоящему нравится. И тут выясняется, что настоящая проблема не в том, как найти секс, а в том, как построить нормальные отношения.

Романтика есть. Но прежде чем до нее дойдет, герою придется пройти через такое количество неловких ситуаций, что зритель будет ощущать их физически.

"Американский пирог 2" (2001)



"Американский пирог 2" (2001) / Фото imdb



Друзья заканчивают первый курс колледжа и решают устроить себе идеальные летние каникулы у океана. План прост: арендовать дом, отдохнуть, повеселиться и наконец-то забыть о родительском контроле.

Есть только одна проблема – дом оказывается намного хуже, чем обещала реклама. Но кого это волнует, когда впереди море, вечеринки, девушки и куча очень сомнительных идей?

Джим, Кевин, Оз, Стифлер и Финч вновь доказывают: чем проще план, тем больше шансов, что все пойдет совершенно не по плану.

"50 первых поцелуев" (2004)



"50 первых поцелуев" (2004) / Фото imdb



Генри Рот – профессиональный сердцеед, который категорически не хочет серьезных отношений. Пока не встречает Люси.

Между ними возникает симпатия, роман стремительно развивается – и все выглядит как классическая романтическая комедия. До следующего утра.

Люси не помнит Генри, потому что после автомобильной аварии страдает проблемами с кратковременной памятью и каждое утро забывает события предыдущего дня.

Поэтому Генри вынужден влюбляться в одну и ту же девушку буквально каждый день.

Фильм получается гораздо теплее, чем можно ожидать от стандартной комедии Адама Сэндлера. Здесь есть и юмор, и романтика, и немного того самого грустного послевкусия, когда понимаешь, что любовь иногда требует очень много терпения.

"Евротур" (2004)



"Евротур" (2004) / Фото imdb



Скотти развелся с девушкой и одновременно ссорится со своим немецким онлайн-другом Мики.

Точнее, он думает, что Мики – парень. Когда выясняется, что это девушка, которую он очень грубо отшил, возникает только одно логичное решение: поехать в Европу и все исправить.

Так начинается путешествие Скотти и его друзей через Лондон, Париж, Ватикан и другие места, где они умудряются регулярно попадать в самые нелепые ситуации.

"Евротур" – это концентрат юмора 2000-х: немного абсурда, немного глупостей и очень много моментов, после которых остается только сказать: "Нет, ну как они вообще до этого додумались?"

А если этой порции ностальгии вам мало, мы уже подготовили еще одну подборку комедий, которые стоит посмотреть вечером.