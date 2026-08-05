Именно для такого настроения 24 Канал собрал романтические фильмы, которые давно стали классикой романтических комедий.

"Как избавиться от парня за 10 дней"



"Как избавиться от парня за 10 дней" / Фото imdb



Если вам кажется, что свидания могут быть неловкими, просто посмотрите этот фильм. Она специально делает все, чтобы ее бросили, а он решает доказать, что от него невозможно избавиться. В итоге страдают нервные клетки, зато зритель получает одну из лучших романтических комедий 2000-х. Ну а Кейт Хадсон в легендарном желтом платье – это уже отдельная история.

"Она – мужчина"



"Она – мужчина" | Фото imdb

Аманда Байнс надевает парик, переодевается в парня – и почему-то этого достаточно, чтобы никто ничего не заподозрил. Логика берет выходной, зато комедия работает безупречно. Даже Шекспир, который когда-то написал "Двенадцатую ночь", вряд ли обиделся бы на такую версию.

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"Парням это нравится"



"Парням это нравится" | Фильм imdb



Бывшая модель Playboy внезапно становится наставницей для студенток-ботанок. Реалистично? Не очень. Весело? Еще бы. Это именно тот фильм, который не задает лишних вопросов и не требует этого от зрителя.

"Чего хочет девушка"



"Почему хочет девушка" / Фото imdb



Главная героиня отправляется в Лондон на поиски отца, а находит... Колина Ферта. Скажем честно, это уже звучит как счастливый финал. Далее – британская аристократия, семейный хаос и романтика, которая работает даже спустя двадцать лет.

"Жених напрокат"



"Жених напрокат" / Фото imdb



Арендовать парня, чтобы прийти с ним на свадьбу сестры и вызвать ревность у бывшего? На бумаге звучит как гениальный план. В жизни, как всегда, все пошло не совсем по сценарию. А еще после этого фильма есть большая вероятность, что песня Sway надолго поселится в вашем плейлисте.

"Зачарованная"



"Зачарованная" / Фото imdb



Если бы диснеевская принцесса случайно оказалась в реальном Нью-Йорке, получилось бы именно это. Немного сказки, немного музыки, немного романтики – и отличный способ напомнить себе, что хэппи-энды все же иногда случаются. Даже если в реальной жизни птички не помогают убирать квартиру.

Кстати, если этой подборки вам окажется мало, мы уже подготовили еще одну – с фильмами на вечер, которые так же легко поднимут настроение и точно не дадут заскучать.





